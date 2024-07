ifo: Deutsche Firmen setzen auf zunehmend Künstliche Intelligenz

Immer mehr Firmen in Deutschland nutzen Künstliche Intelligenz (KI) in ihren Arbeitsabläufen und Unternehmensprozessen. Wie das Münchner ifo-Institut am Donnerstag unter Berufung auf Ergebnisse seiner Konjunkturumfragen mitteilte, nutzen gegenwärtig 27 Prozent der Unternehmen KI, vor einem Jahr waren es noch 13,3 Prozent.

Für rund jedes fünfte Unternehmen ist KI derzeit gar kein Thema, 17,5 Prozent planen immerhin, KI-Anwendungen in den kommenden Monaten einzusetzen. Das ifo rechnet mit einer Beschleunigung dieser Entwicklung.

Demnach erwarten die Firmen, dass der KI-Einsatz ihre Produktivität um mehr als zehn Prozent erhöht.

Lesen Sie auch Bundesregierung nutzt immer häufiger Künstliche Intelligenz – vor allem vier Ministerien

Skeptisch sind die Baubranche und die Gastronomie, dort sehen 42 Prozent beziehungsweise 40 Prozent derzeit keine Anwendungsmöglichkeiten für KI.

Stark zugenommen hat die Nutzung etwa in der Autobranche und bei den Dienstleistern in der Werbung und Marktforschung sowie im IT-Bereich. (afp/red)