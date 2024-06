Katrin Vernau wird neue WDR-Intendantin

Die bisherige Verwaltungsdirektorin des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Katrin Vernau, wird neue Intendantin des Senders. Der Rundfunkrat wählte die 51-Jährige am Donnerstag zur Nachfolgerin des scheidenden Senderchefs Tom Buhrow, wie der WDR in Köln mitteilte. Vernau soll die Leitung am 1. Januar 2025 übernehmen. Buhrow kündigte im vergangenen Jahr seinen Rückzug an.

Bei der Wahl am Donnerstag setzte sich Vernau gegen drei Mitbewerber durch – den „Tagesthemen“-Chefredakteur Helge Fuhst, den WDR-Programmdirektor Jörn Schönenborn und den Leiter des ZDF-Studios in Washington, Elmar Theveßen.

Vernau ist seit 2015 Verwaltungsdirektorin des WDR. 2022 wurde sie vom Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) für ein Jahr zur RBB-Interimsintendantin gewählt. Danach kehrte sie zum WDR zurück.

Zuvor war Vernau als Universitätskanzlerin zunächst im baden-württembergischen Ulm und später in Hamburg tätig. Außerdem arbeitete die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin als Partnerin der Unternehmensberatung Roland Berger.

Der WDR ist die größte Anstalt im öffentlich-rechtlichen Senderverbund der ARD. Buhrow leitet den in Köln ansässigen Sender seit 2013 und gehört zu den bekanntesten Fernsehjournalisten Deutschlands. Er kündigte im Dezember an, für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Sein Vertrag läuft zum Jahresende aus. (afp/dl)