Lufthansa nimmt Flüge nach Tel Aviv wieder auf

Nach gut einmonatiger Pause wegen des Nahost-Konflikts nimmt die Lufthansa ihre Flüge in die israelische Metropole Tel Aviv am Donnerstag wieder auf. Die deutsche Fluggesellschaft begründete die Wiederaufnahme der Flüge am Montagabend mit der „aktuellen Situation“, ohne Details zu nennen.

Die Lufthansa-Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bleiben hingegen „unverändert bis einschließlich 30. September ausgesetzt“. Die jordanische Hauptstadt Amman und Erbil im Irak werde bereits seit dem 27. August wieder angeflogen, hieß es weiter.

Eurowings, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines

Die Lufthansa Group hatte am 1. August wegen der weiter zunehmenden Spannungen im Nahen Osten ihre Flüge nach Tel Aviv ausgesetzt. Zuletzt hatte das Unternehmen, zu dem unter anderem auch die Fluggesellschaften Eurowings, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines gehören, den Flugstopp nach Tel Aviv am 29. August bis zum 4. September verlängert.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen infolge des Hamas-Großangriffs am 7. Oktober kommt es auch immer wieder zu Kämpfen zwischen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon und der israelischen Armee.

Nach der Tötungen von Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran und Hisbollah-Militärchef Fuad Schukr im Libanon Ende Juli hatte die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts stark zugenommen. Der Iran und seine Verbündeten drohten Israel mit Vergeltung. (afp/red)