Medienbericht: Wraps aus Kühlregal teils mit Keimen belastet

Einem Medienbericht zufolge können manche Wraps, die es in Supermärkten zum Mitnehmen zu kaufen gibt, mit Bakterien belastet sein.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ließ laut Vorabmeldung vom Sonntag Stichproben von einem unabhängigen Labor untersuchen. Demnach seien die Wraps von Aldi und Penny auffällig gewesen.

In dem Wrap von Aldi sei der Warnwert für Bacillus Cereus überschritten worden. Dieses Bakterium könne Erbrechen oder Durchfall hervorrufen. Trotz der Überschreitung des Warnwerts sei der Verkauf aber rechtlich zulässig.

Antworten von Aldi-Nord und Penny

„Zum genannten Produkt wurden bei Kontrollen unseres Lieferanten keine Auffälligkeiten festgestellt“, schrieb Aldi Nord dem NDR laut dessen Angaben in einer Stellungnahme. Es lägen auch keine Kundenbeschwerden vor.

In einer Probe aus einem Penny-Markt sei der Richtwert der Gesamtkeimzahl überschritten worden, berichtet der NDR weiter. Das Produkt dürfe trotzdem im Handel bleiben.

Die Keimzahl sei „auf die natürliche Mikroflora der frischen Zutaten in unseren Wraps zurückzuführen“, zitiert der NDR Penny. Die Produkte seien „unter strengen hygienischen Bedingungen produziert und regelmäßig durch unabhängige Labore auf ihre Qualität und Sicherheit geprüft.“

Weitere Einzelheiten will der NDR in seiner Fernsehsendung „Markt“ am Montagabend veröffentlichen. (afp/red)