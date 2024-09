Nach technischer Störung: Bahnverkehr wieder planmäßig

Nach mehrstündigen Beeinträchtigungen im Zugverkehr wegen einer technischen Störung läuft seit Sonntagmorgen alles wieder planmäßig. Es seien keine weiteren Auswirkungen auf den Bahnverkehr bekannt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) mit.

Eine technische Störung hat am Samstagnachmittag zu weiträumigen Zugausfällen in der Mitte Deutschlands geführt. Nach zwei Stunden konnte die Deutsche Bahn melden, dass der Betrieb wieder anlaufe. Nach Angaben der DB Regio war der gesamte Regional- und S-Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet betroffen.

Beeinträchtigungen bis zum Betriebsschluss seien weiter möglich. Der Verkehrsverbund Rhein-Main (RMV) sprach von einer „bundesweiten technischen Störung im Funkverkehr“.

Vermutlich war ein Stromausfall die Ursache

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte am Samstag, man gehe von einem technischen Defekt aus. Ursache sei vermutlich ein Stromausfall gewesen.

Die Bahn hatte am Nachmittag mitgeteilt, der Zugverkehr in der Mitte Deutschlands sei durch die Störung „massiv beeinträchtigt“. Züge müssten in dem betroffenen Bereich an Bahnhöfen warten, bis diese behoben sei.

Betroffen war insbesondere der Großraum Frankfurt am Main. Der Verkehrsverbund Rhein-Main erklärte nach Behebung der Störung, es komme „zu massiven Folgeverspätungen und Ausfällen im gesamten Bahnverkehr“. Frankfurt am Main ist ein zentraler Knotenpunkte in Deutschland im Nah- und Fernverkehr. (dpa/afp/red)