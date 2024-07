Rewe prüft bundesweite Expansion mit veganen Filialen

„Wir können so eine Filiale sicher nicht an jeder Ecke eröffnen. Aber wenn das in den kommenden Monaten weiter gut läuft, werden wir solche Läden in weitere Großstädte bringen“, sagte Souque. Auch bei der zu Rewe gehörenden Tierbedarf-Marke Zoo Royal mache man gute Erfahrungen mit fünf Testfilialen in Hamburg.

In Kürze werde Rewe entscheiden, ob es deutschlandweit Geschäfte der Marke geben könnte. „Das Format ist eine gute Ergänzung für unsere Kaufleute. In Hamburg hat beispielsweise der frühere Fußball-Trainer Holger Stanislawski eine Zoo-Royal-Filiale eröffnet“, sagte Souque.

Weitere Investitionen seien auch in den Lieferdienst Flink möglich, sofern sich weitere Geldgeber finden, sagte Souque. „Immerhin liegt Flink seit Monaten über Plan, alle Kennzahlen haben sich verbessert. In den nächsten Monaten und Jahren wird sich die Zukunft entscheiden“, sagte der Manager. Nach dem Scheitern des Lebensmittel-Dienstes Gorillas ist Flink in Deutschland weitgehend konkurrenzlos, hat sich aber aus einigen Städten zurückgezogen. Rewe ist an Flink beteiligt und fungiert als Großhändler. (dts/red)