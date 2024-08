SpaceX verschiebt Start von Mission für ersten privaten Weltraumspaziergang

Nach einer technischen Panne ist der ursprünglich für Dienstagmorgen vom Kennedy Space Center der US-Raumfahrtbehörde Nasa vorgesehene Start nun für Mittwoch geplant, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Es sei ein Helium-Leck aufgetreten, das unter die Lupe genommen werde.

Während der fünftägigen Mission „Polaris Dawn“ sollen sich die Raumfahrer in der Kapsel bis zu 1400 Kilometer von der Erde entfernen – so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen. Zu den Raumfahrern gehört der US-Milliardär Jared Isaacman, der auch als Missionschef fungiert. Mit ihm sollen der Pilot Scott Poteet sowie die SpaceX-Mitarbeiterinnen Sarah Gillis und Anna Menon an Bord sein. Isaacman finanziert das insgesamt drei Missionen umfassende „Polaris“-Programm gemeinsam mit SpaceX von Tech-Pionier Elon Musk. (afp)