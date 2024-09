Zu niedrige Nachfrage: Fiat stoppt Produktion von E-Modell für einen Monat

Es seien aber Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro vorgesehen, um den Fiat 500 mit einer stärkeren Batterie auszustatten und die Produktionskapazität im Mirafiori-Werk bei Turin in Norditalien zu steigern, kündigte Fiat an.

In der EU sollen nach derzeitigem Plan ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrenner-Motor mehr verkauft werden. Aber der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen ging zuletzt wieder zurück. Vor allem der vergleichsweise hohe Preis für die Wagen und ihre begrenzte Reichweite gelten als Gründe dafür. Der aktuelle Fiat 500 schafft mit einer Ladung maximal 320 Kilometer.

Insbesondere staatliche Anreize hatten die Absatzzahlen von E-Autos in den vergangenen Jahren angekurbelt. Mit ihrem Auslaufen sank auch die Nachfrage wieder. Längerfristig könnten neue, billigere und leistungsfähigere Batterien die Akzeptanz erhöhen. (afp)