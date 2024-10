„Luftfahrt der Zukunft“: US-Behörde macht Weg frei für Flugtaxis und Lieferdrohnen

Die US-Flugaufsichtsbehörde (FAA) macht den Weg frei für Flugtaxis und Lieferdrohnen: Sie erließ eine Verordnung für sogenannte „Powered Lift“ – Transportmittel mit den Merkmalen eines Flugzeugs und eines Hubschraubers, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Mit dieser „historischen Regelung“ ebne die FAA den Weg für den „groß angelegten Betrieb der Luftfahrt der Zukunft“, erklärte FAA-Chef Mike Whitaker.

Die neue Kategorie Powered Lift ist die erste der FAA seit den 40er Jahren – damals für Hubschrauber. Sie regelt Ausbildung und Qualifikation, die nötig sind, um diese Maschinen fliegen zu dürfen, zudem Anforderungen an den Flugbetrieb wie Sicherheitshöhen und Sichtweiten.

An extraordinary moment for aviation! Our rule for training and certificating pilots to fly powered lift is the final piece of the puzzle to get these revolutionary aircraft flying safely in our skies. https://t.co/96Q7TQZfkM pic.twitter.com/7RvSqbdGT8

— FAA Mike Whitaker (@FAA_Mike) October 22, 2024