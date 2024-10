Garry Tan, Geschäftsführer des Technologie-Startups Y Combinator, warnt vor einer täuschend echten Betrugsmasche. Einige Nutzer eines Google-Mail-Kontos (Gmail) könnten bereits Opfer von einem auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendem Betrug geworden sein. Es ist möglich, dass dabei die Nutzer den Zugriff auf ihr Konto verlieren.

Tan bezeichnete die Masche kürzlich auf der Social-Media-Plattform 𝕏 als einen „ziemlich ausgeklügelten“ Phishing-Betrug, bei dem eine KI-generierte Stimme verwendet wird.

Dazu veröffentlichte Tan am 11. Oktober auf 𝕏 einen Beitrag, den er als „öffentliche Bekanntmachung“ bezeichnete. Darin schrieb er:

Public service announcement: You should be aware of a pretty elaborate phishing scam using AI voice that claims to be Google Support (caller ID matches, but is not verified)

DO NOT CLICK YES ON THIS DIALOG— You will be phished

They claim to be checking that you are alive and… pic.twitter.com/60zeuS2lL8

— Garry Tan (@garrytan) October 10, 2024