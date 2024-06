Polizist stoppt mit Messer bewaffneten Mann durch Schuss ins Bein

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist in Sehnde in Niedersachsen von Polizisten durch einen Schuss ins Bein gestoppt worden.

Wie die Polizei in Hannover mitteilte, bedrohte und bespuckte der 30-Jährige in der Nacht zu Sonntag zuvor in einem Krankenhaus einen Mitarbeiter. Als Einsatzkräfte ihn kurz darauf im Rahmen einer Fahndung auf einer Straße antrafen, ging er mit dem Messer auf sie zu.

Laut Polizei schoss ein 25-jähriger Beamter auf den Verdächtigen, nachdem dieser auf Aufforderungen zum Niederlegen seiner Waffe nicht reagierte.

Der Mann wurde an der Wade verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Auch gegen den Beamten, der den Schuss abfeuerte, wird ermittelt. Dies sei ein „Standardverfahren“, erklärte die Polizei. Es werde geprüft, ob der Einsatz rechtmäßig gewesen sei. (afp/red)