Trump kämpft im Handelskrieg gegen China mit harten Bandagen | China unzensiert

Trump hebt die Zölle gegen China diesen Freitag stark an. Die Handelsgespräche sind ins Stocken geraten und die Beziehungen zwischen den USA und China befinden sich in einer Krise – ein Handelsabkommen ist nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump ist bereit, mit harten Bandagen zu kämpfen.