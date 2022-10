Zwischenfall auf Parteitag: Chinas Ex-Präsident Hu Jintao vom Podium abgeführt

Chef der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping (R) sitzt neben Premierminister Li Keqiang (L), während der ehemalige Präsident Hu Jintao (C) beim Verlassen der Abschlusszeremonie des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas in der Großen Halle des Volkes in Peking am 22. Oktober 2022 begleitet wird. Foto: NOEL CELIS/AFP via Getty Images