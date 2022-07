Die Freude am Schreiben

Julie Lafrance-Balian inspiriert andere gerne dazu, mit dem Schreiben zu beginnen und Tagebuch zu führen.

Die 46-jährige Romanautorin und Französisch-Übersetzerin, deren Tagebücher wunderschön handgeschrieben und illustriert sind, sagt, dass das Schreiben von Tagebüchern für sie eher wie Meditation ist und ihr dabei hilft, „unbequeme Gefühle“ zu sortieren.

„Es ist so gut für die geistige Gesundheit und um Verwirrung und Angst zu bewältigen, die wir alle irgendwann im Leben durchmachen“, sagt sie der Epoch Times. „Das Schreiben eines Tagebuchs hat mir geholfen, ehrlich mit meinen Emotionen, meinen Gedanken und meiner Verwundbarkeit umzugehen.“

Unter dem Namen thepaperpilgrim teilt Lafrance-Balian auf Instagram charmante Notizen und Reflexionen in eleganter Handschrift mit ihren Tausenden Followern.

„Ich liebe es, jede Seite anders zu gestalten, das ist für mich sehr meditativ“, betont sie. „Es gibt so viele klassische Gemälde, die mir gefallen, und so viele alte botanische Illustrationen. Ich habe das Gefühl, dass das Hinzufügen visueller Elemente mir hilft, neue Bereiche meiner Psyche zu erforschen.“

Ursprünglich stammt sie aus einer kleinen Stadt in Québec, Kanada. Sie ist mit einem Amerikaner verheiratet und lebt derzeit in dessen Heimatstadt in Milwaukee. Im Sommer möchte sie nach Vermont ziehen, um näher bei ihrer Familie zu sein und um „das Leben in den Bergen zu genießen“.

Lafrance-Balian war schon von Büchern fasziniert, bevor sie überhaupt lesen konnte, und entdeckte die Magie des Tagebuchschreibens schon in jungen Jahren. „Ich war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt“, sagt sie. „Meine Mutter las gerade das Tagebuch von Anaïs Nin, und ich fragte sie danach. Meine Mutter war Lehrerin und nahm mein Interesse sehr ernst. Sie erklärte mir, was ein Tagebuch ist, dass man darin seine privaten Gedanken aufschreiben kann und dass diese oft geheim bleiben sollen.“

„Ich wusste sofort, dass ich auch eines haben wollte“, meint sie.

Das erste Tagebuch, das die Mutter der jungen Lafrance-Balian kaufte, sobald sie alt genug war, um Sätze zu bilden, war rot und mit Schloss und Schlüssel versehen. Sie begann fast jeden Tag darin zu schreiben und hörte nie damit auf.

Eine gute Handschrift macht jedes Tagebuch so unbestreitbar schön, diese Fähigkeit verdankt Lafrance-Balian ihrem Vater und ihrer Großmutter.

„Mein Vater hatte als Kind eine sehr ordentliche und elegante Handschrift, so fein, dass meine Großmutter alle seine Schulhefte aufbewahrte“, erklärt sie. „Ich weiß noch, wie ich nach der Schule zu meiner Großmutter ging und am Küchentisch meine Hausaufgaben machte. Sie lobte meine Schreibkünste und sagte: ‚Warte, ich will dir etwas zeigen‘“.

„Sie ging in ihren Keller und kam mit einem Stapel verstaubter, vergilbter Schulhefte zurück, die ihrem ältesten Sohn, meinem Vater, gehörten. Ich öffnete sie und traute meinen Augen nicht. Jemand in meinem Alter konnte eine so unglaublich perfekte Handschrift haben?“

An diesem Tag, sagt Lafrance-Balian, wurde ihr klar, wie schön einfache Tagebücher sein können und wie eine saubere Handschrift die Leute beeindrucken kann – also begann sie, sich Mühe zu geben.

„Ich bin mein ganzes Leben lang auf katholische Schulen gegangen, und meine Lehrer schienen saubere Hausaufgaben zu lieben und zu belohnen“, sagt sie. „So fand ich eine Menge Bestätigung für mein Bemühen. Außerdem habe ich als Teenager angefangen, Füllfederhalter zu benutzen, mit denen man seine Handschrift leichter verbessern kann.“

Lafrance-Balians Tagebücher sind schön anzusehen, aber es geht dabei um viel mehr als nur um Ästhetik.

Sie sagt: „Das Schöne am Tagebuchschreiben ist, dass man über alles schreiben kann, was man will, also gebe ich mich dem hin! Ich schreibe über Alltägliches, was ich koche, lerne, lese, schaue … bis hin zu ernsthaften existenziellen Fragen über meine Bestimmung, mein Vermächtnis, meine Überzeugungen und den Sinn des Lebens.“

„Ich erforsche jedes Thema in meinem Tagebuch. Von aktuellen Themen bis hin zu Klatsch und Tratsch, Wutausbrüchen über bestimmte Leute, alten Erinnerungen, die gerade wieder aufgetaucht sind, Hoffnungen für die Zukunft … manchmal muss ich einfach meine eigene Meinung über etwas herausfinden oder eine ethische Auseinandersetzung mit mir selbst führen, und das tue ich auf dem Papier.“

Lafrance-Balian nutzt ihre Tagebücher auch, um Themen für den Roman zu recherchieren, an dem sie gerade schreibt, sie transkribiert Gedichte, Zitate und Auszüge aus Büchern. Für sie ist das Schreiben von Tagebüchern zu einer Praxis geworden, ähnlich wie Meditation oder Gartenarbeit. Die Zeit, die sie sich dafür nimmt, ist kostbar.

„Ich versuche die Zeit, die ich mit sozialen Medien verbringe, einzuschränken“, sagt sie, „denn das Schreiben von Tagebüchern braucht Zeit, und ich muss die wenigen Stunden pro Woche, die ich damit verbringe, mein Leben zu reflektieren und zu betrachten, schützen“.

„Ich versuche mein Tagebuch jeden Tag zu führen, auch wenn es nur ein bisschen ist. An den Wochenenden schreibe ich in der Regel länger, um die Woche über nachzudenken und den nächsten Eintrag zu planen.“

Bis zum Jahr 2019 hätte Lafrance-Balian jedoch nie gedacht, dass sie ihre innersten Gedanken und Gefühle mit der Welt teilen würde.

„Die persönlicheren Seiten behalte ich natürlich immer noch für mich“, sagt sie. „Ich denke, es ist wichtig, für sich selbst zu schreiben, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was andere Leute denken könnten. Trotzdem ist es wunderbar, auf Instagram eine Gemeinschaft von Tagebuchschreibern zu finden.“

Während der Prozess offensichtlich reinigend ist, nährt das künstlerische Element auch ihre Seele. Lafrance-Balian sagt, sie habe ihre Tagebücher bis 2018 nie verziert. Davor waren es „nur Worte auf Papier“. Aber nachdem sie in den sozialen Medien auf einige illustrierte und verzierte Tagebücher gestoßen war, hatte sie den Wunsch, das Verzieren der Seiten auszuprobieren.

„Ich hatte schon so viele Jahre meine Tagebücher geführt, vielleicht brauchte ich etwas Neues“, sagt sie. „In mein Leben waren Ruhe und Stabilität eingekehrt, ich hatte das Gefühl, dass ich weniger Themen hatte, über die ich schreiben musste, als in den Jahren meiner Jugend, in denen es immer irgendein Drama gab.“

Lafrance-Balian, die bereits die Kunst der Tagebuchverzierung beherrscht, hat noch ein Ziel vor Augen: das Tagebuchschreiben als „tägliche Gewohnheit“ zu erhalten.

„Ich sehe mich eines Tages als sehr alte Dame, die Spaß daran hat, meine alten Tagebücher zu lesen und sich an die meisten Tage meines Lebens zu erinnern“, sagt sie. „Meine Großmutter ist jetzt 100 Jahre alt, wenn ich also ihre Gene habe, kann ich noch eine Menge Tagebücher füllen, nichts könnte mich glücklicher machen.“