Musik am Abend: Eine kleine Nachtmusik

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) war ein berühmter Musiker und Komponist der Wiener Klassik und lebte längere Zeit in Salzburg. Er komponierte um 1787 die Serenade Nr. 13 für Streicher in G-Dur, besser bekannt als „Eine kleine Nachtmusik“. Hier in einer Aufnahme mit dem „Slovakischen Kammerorchester“ unter Leitung von Bohdan Warchal.

Serenade. Allegro Romance. Andante Minuet. Allegretto Rondo. Allegro

Die Serenade Nr. 13 verdankt ihren Beinamen Mozart selbst, er gab ihr den Untertitel „Eine kleine Nachtmusik“. Serenaden waren zu seiner Zeit Unterhaltungsmusik und wurden traditionell abends und oft im Freien gespielt, sie waren daher häufig für Blasinstrumente instrumentiert.

Aus seinem Werkverzeichnis geht hervor, dass diese Serenade ursprünglich fünf Sätze umfasste, der eigentliche zweite Satz fehlt. Aus welchen Gründen er nicht überliefert wurde, ist nicht klar. Es ist unbekannt, für welchen Auftraggeber oder zu welchem Anlass Mozart diese schrieb.

Zu seinen Lebzeiten wurde „Die kleine Nachtmusik“ wahrscheinlich nie aufgeführt, obwohl er sie am 10. August 1787 in Wien beendet hatte.