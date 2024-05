Alles in Dir

In Dir, o Mensch, ist alles:



In Dir ist der Schlaf und das Wache:In Dir ist die Zeit.Und ohne Dich ist keine Zeit.In Dir ist die ZeitUnd die Fülle der Zeit:Der qualmende Dampfer,Die rollende Bahn,Der eiserne LärmUnd das Schweigen des Domes.Der Stein und der Mörtel:Das Haus und die Stadt.In Dir ist die FülleDes zeitlichen Werkes.

In Dir, o Mensch, ist alles:

Die mordende Hand

Und das Künstler-Gehirn, –

Das ruchlose, stinkende Wort

Und das schwellende, schwebende Lied.

Die Liebe um Liebe:

Die Liebe der männlichen Stärke

Zu weiblicher Weichheit.

Und trübe verzehrende Liebe

Der Gleichen zu Gleichem.

Ist Beides in Dir:

Der Gott und das Böse.

In Dir, o Mensch, ist Alles:

Das trinkende Ohr

Und der Antworten speiende Mund.

Der nehmende Mund

Und der scheidende Darm –

Der bohrende Keim

Und der schwellende Schoß:

Der aufsaugende Anfang,

Das ausbrechende Sein.

Ist Beides in Dir:

Der schäumende Anfang,

Das reifende Ende,

Das Ende,

Das wieder nur Anfang,

Ist Alles, o Alles in Dir!

Gerrit Engelke (1890-1918)