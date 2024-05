Poesie Blick nach oben

Im Grünen – von Robert Reinick

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Schon als Kind verwaist, fing Reinick bereits zu Gymnasiumszeiten an zu malen und erhielt eine grundlegende literarische Ausbildung. In der von Friedrich Wilhelm von Schadow geleiteten Kunstakademie in Berlin studierte er Malerei, widmete sich in seiner zweiten Lebenshälfte aber zunehmend dem Schreiben. Mit 47 Jahren früh verstorben, hinterließ der Maler und Dichter ein reichhaltiges Werk.