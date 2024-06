Kopfüber im Karussell steckengeblieben – Fahrgäste gerettet

Nervenkitzel der gruseligen Art: Etwa 30 Menschen sind bei einer Fahrt mit einem Karussell im US-Bundesstaat Oregon kopfüber in der Luft steckengeblieben. Mindestens zehn Minuten hätten sie in dieser Position in der Höhe am Freitagnachmittag (Ortszeit) im Vergnügungspark Oaks Amusement Park in Portland an der US-Westküste verharren müssen, berichtete das Portal OPB.

Rettungskräfte der Feuerwehr Portland hätten zunächst erwogen, die Menschen mit einem Seil aus den Sitzen des runden „Atmos-Fear“-Fahrgeschäfts zu holen. Doch schließlich konnten die Einsatzkräfte das Karussell manuell auf den Boden herunterlassen, wie die Feuerwehr in einem Post auf der Plattform X schrieb. Schwerverletzte gab es demnach nicht – weitere Details wurden nicht genannt, nur, dass die sich nach ihrer Rettung medizinisch untersuchen lassen konnten.

Warum das Karussell steckengeblieben war, war zunächst nicht bekannt. Der Themenpark wirbt für dieses Fahrgeschäft auf seiner Webseite mit den Worten: „Unsere atemberaubende Extrem-Attraktion ist eine unserer beliebtesten! Zwei Fahrten in einer: Sie können sich für den Nervenkitzel der 360°-Fahrt entscheiden oder die 180°-Fahrt für ein Pendel-Erlebnis wählen.“ (dpa/red)