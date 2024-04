Mobilität der Zukunft: Deutsche wollen nicht bevormundet werden

Mehr als 4.000 Befragte haben an der statistischen Erhebung 2024, der seit 2019 stattfindenden HUK-Mobillitätsstudie, teilgenommen. Im Ergebnis beklagten 25 Prozent, und damit jede vierte Person der Befragten, eine „zu starke öffentliche Bevormundung“ im Mobilitätsbereich. Bei der Ergebung 2023 waren es noch 20 Prozent, die sich bevormundet fühlen.

Einhergehend damit sorgen sich die Befragten mehr um den „Verlust an Individualität und Selbstbestimmung bei der Auswahl von Fortbewegungsmitteln“. Auch hier gab es eine vergleichbar signifikante Steigerung zum Vorjahr. Da hatten diese Bedenken noch 19 Prozent der Befragten, bei der aktuellen Befragung 2024 waren bereits 23 Prozent.

Staatliche Gängelung und heftige Kritik am Deutschen Verkehrsnetz

Auf die Frage dazu, „Müsste der Staat Ihrer Meinung nach mehr Geld in den Ausbau der Infrastruktur für verbesserte Mobilität investieren, also etwa in Straßen und Schienen, auch wenn das notfalls zulasten anderer staatlicher Ausgaben geschieht, wie im kulturellen oder sozialen Bereich?“, antworteten 62 Prozent mit, „Ja“, 20 Prozent verneinten und 18 Prozent machten keine Angabe.

Ähnlich deutlich ist das Studien-Ergebnis auf die Fragen nach dem Zustand des Verkehrsnetzes bzw. danach, ob dieses noch zeitgemäß sei. Über zwei Drittel der Befragten, 68 Prozent, finden, dass der Zustand des deutschen Verkehrsnetzes nicht dem eines modernen Industrielandes entspricht. Fast genauso viel, mit 63 Prozent nur drei Prozentpunkte weniger, schätzen ihn sogar als Behinderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Deutschland ein.

Erwartet wird eine künftig wachsende Rolle des Autos in der Mobilität von fast doppelt so vielen Befragten wie im Vorjahr: aktuell sind es 17 Prozent, im vergangenen Jahr waren es noch 10 Prozent. Dabei sind 75 Prozent der Befragten nach eigener Aussage willens, den Personenverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlegen. 57 Prozent glauben allerdings, dass das „in der Praxis in Deutschland nicht funktioniert.“ Denn das Schienennetz und sein Zustand wird von 35 Prozent bemängelt, doppelt so viel Kritik, wie deutsche Straßen mit 18 Prozent abbekommen.

Preiserhöhungen durch neue Verkehrskonzepte befürchtet

Entsprechend fällt dann auch die Einschätzung des internationalen Vergleichs aus: Nur 13 Prozent in der repräsentativen Umfrage sind überzeugt, dass das Verkehrsnetz hierzulande besser ist als in anderen (vergleichbaren) europäischen Ländern.

Was tun? Als oberste und mit großem Abstand am häufigsten geforderte Maßnahme sprechen sich – wie bereits im Vorjahr – vier von zehn deutschen Staatsbürgern für eine Erweiterung der Angebote Bus, Bahn und Co aus. Der Anteil der Befürworter ist im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 41 Prozent gestiegen. Die größte Befürchtung gegenüber neuen Verkehrskonzepten besteht in einem Anstieg der Kosten für den Einzelnen. Dies gaben 40 Prozent der Befragten an – im Vorjahr waren es noch 38 Prozent. Auch 40 Prozent fordern gleichsam eine Senkung der Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr, im Vergleich zu 43 Prozent im Vorjahr.

Popularität der E-Autos nimmt ab

Dabei setzt sich nach der aktuellen HUK-Studie der Trend der abnehmenden Popularität von Elektroautos fort. Für 72 Prozent der Befragten bleibt das Auto das bevorzugte Verkehrsmittel, doch nur eine Minderheit entscheidet sich für Elektromobilität. Bei den über 40-Jährigen betrachten lediglich 12 Prozent das Elektroauto als zukunftsträchtige Technologie, während bei den unter 40-Jährigen dieser Anteil mit 22 Prozent deutlich höher liegt.

Dennoch planen nur insgesamt 15 Prozent der Befragten, zeitnah auf ein Elektroauto umzusteigen, was einem Rückgang um zwei Prozent seit 2021 entspricht. Lediglich acht Prozent der über 40-Jährigen können sich den Kauf eines Elektroautos vorstellen, während es bei den Jüngeren immerhin 23 Prozent sind.

Fast zwei Drittel der Deutschen haben in den vergangenen zwölf Monaten ihr Mobilitätsverhalten verändert. Anstatt Freunde oder die Familie persönlich zu treffen, hat sich bei 21 Prozent die private Kommunikation mehr in den digitalen Bereich verlagert anstelle von persönlichen Treffen. 19 Prozent haben zudem den Besuch von Veranstaltungen wie Konzerten oder Theateraufführungen eingeschränkt. Auch der Konsum hat sich verlagert: Ein Drittel kauft vermehrt im Internet ein, ebenso viele meiden die Innenstädte für ihre Einkäufe.

Loose/Loose für alle Beteiligten der E-Mobilität?

Wie im „Green Deal“ 2019 vereinbart worden ist, will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Um das zu erreichen, müsste Deutschland seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 65 Prozent reduzieren, im Verkehrssektor vergleichen mit 1990 um mindestens 48 Prozent. Deswegen hat die Bundesregierung viele Maßnahmen zur Finanzierung der Verkehrende angeschoben.

Umfragen wie der HUK zufolge wird von den Verbrauchern nicht nur weniger Reichweite und höhere Kosten befürchtet, die sogenannte Verkehrswende kündigt sich auch anderweitig als ein Verlustgeschäft an: Denn selbst der Staat könnte bei der Verkehrswende Steuereinnahmen verlieren, und zwar in zweistelliger Milliardenhöhe. Eine Studie von Ernst & Young (EY), über die „N-TV“ zuerst berichtet hat, beziffert den Verlust auf fast 50 Milliarden Euro bis 2030, falls der Umstieg auf Elektro-betriebene Auto annähernd erreicht wird.

Im Dezember des Vorjahres hatte der Bund vorzeitig die Kaufprämie für E-Autos abgeschafft. Als Grund dafür gab die Ampel Sparzwänge infolge des Haushaltsurteils aus Karlsruhe an. In der HUK-Studie wurde dazu gefragt: „Hat der ab 2024 geltende Wegfall der staatlichen Förderung bei der Anschaffung eines Elektroautos in Ihren Planungen etwas verändert?“ Die Antwort lautetet bei fast einem Viertel der Befragten, 24 Prozent, „Ja“.

Der Staat sparrt nun zwar bei der Zahlung von Subventionen von Elektroautos, die bis zu 25 Prozent teurer sind als Verbrenner. Er hat sich aber durch Vorteile bei der Besteuerung von Dienstautos mit Elektromotor selbst von der Generierung von Mehreinnahmen (Mineralölsteuer etc.) abgeschnitten. Neben dem Ausbleiben von Steuereinnahmen drohen jedoch noch weitere Folgekosten. Diese hängen mit zu erwartenden Jobverlusten von bis zu 160.000 zusammen. Epoch Times berichtete.