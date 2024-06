„Törööööö“ war gestern – Kita in Bautzen heißt nicht länger „Benjamin Blümchen“

Im Informationsportal Kita.de ist sie noch zu finden, die Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ in Bautzen, eine von 28 Kitas mit diesem Namen, die in den ostdeutschen Bundesländern verstreut sind. Doch der Eintrag ist nicht mehr aktuell. Denn seit dem 5. Juni, dem 70. Geburtstag der Einrichtung, trägt die Kita einen neuen Namen. Der Elefant wurde ausgemustert. Das hat mehrere Gründe.

Im Jahr 2023 wurde die bestehende Konzeption vom Team der Kindertageseinrichtung grundlegend überarbeitet, heißt es von der Stadt Bautzen, die Träger der Einrichtung ist.

Der Name „Benjamin Blümchen“ sei schon seit einiger Zeit nicht mehr zeitgemäß. „So kennen einige Kinder den gemütlichen Elefanten nur aus Erzählungen ihrer Eltern. Die Heldenfiguren der Kinder haben sich verändert. Darüber hinaus ist der bequeme, Zuckerstücke vernichtende Elefant nicht mehr vereinbar mit der Konzeption“, erklärt der Träger. Die Kita sei zudem seit zwei Jahren auch „Sportliche Kita“.

Traditionen im Namen verankert

Nach dem lebensbezogenen Ansatz nach Norbert Huppertz werden in der Kita die Themen Bewegung und Natur als Schwerpunkte der täglichen pädagogischen Arbeit betrachtet.

Wie Kita-Leiterin Claudia Günther erklärte, verfolgt die Einrichtung drei wesentliche pädagogische Ziele: „die Erziehung zum Weltbürger, zu Umwelt- und Naturbewusstsein und zu Friedensfähigkeit“. Insoweit lag der Name „Spreewichtel“, die ihre Umgebung spielerisch erkunden, näher an dem Konzept.

„Zudem fließt die Spree durch die sorbischsprachige Lausitz und verbindet uns mit den sorbischen Traditionen wie der Vogelhochzeit und dem Osterfest, welche wir den Kindern weitervermitteln“, so Günther.

CDU-Stadtrat: „Ich persönlich hätte sie nicht umbenannt“

Aus diesem Grund wurden Eltern und Kinder aufgerufen, sich an der Suche nach einem neuen Namen zu beteiligen. In der Stadtratssitzung vom 29. Mai 2024 wurde der neue Name beschlossen: „Spreewichtel“.

„Ich persönlich hätte sie nicht umbenannt. Aber die Initiative ging von der Einrichtung aus, auch Eltern waren beteiligt. Und dagegen wollten wir uns nicht versperren“, erklärt CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers die Zustimmung seiner Fraktion laut „tag24“.

Ehemaliger VEB-Betriebskindergarten

Die Kita blickt auf eine lange Historie zurück. Ihre Geschichte begann am 8. März 1954 als Betriebskindergarten des VEB Waggonbau Bautzen. Bis Mitte der 90er-Jahre wurden in der Einrichtung nur Krippen- und Kindergartenkinder betreut.

Im Laufe der Zeit hat sich einiges geändert. Die Kindertageseinrichtung wurde von der Stadt Bautzen als Träger übernommen und bekam im Jahr 1992 den Namen „Benjamin Blümchen“. Von da an wurden zusätzlich Hortkinder aus Fichte-Grundschule betreut.

Im Jahr 2015 ist der Hort schließlich wieder in die Schule zurückgezogen. Seitdem werden insgesamt 92 Kinder in sechs altershomogenen Gruppen betreut.