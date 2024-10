Gesellschaft Nehmen Sie sich die Zeit

Warum eine Patientenverfügung wichtig ist

Wohl kaum jemand denkt gern darüber nach, was ist, falls er einmal in eine medizinische Notfallsituation geraten sollte, in der er nicht mehr in der Lage ist, den eigenen Willen zu kommunizieren oder selbst Entscheidungen zu treffen. Egal in welchem Alter – ob bei Siechtum in hohen Jahren oder durch eine Krankheit, im Koma oder nach einem Unfall: Mit einer Patientenverfügung kann jeder vorsorgen. Eine Handlungsanleitung.