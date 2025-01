„Ein Wunder, das die wahre Kultur Chinas zeigt“: Ex-US-General Flynn besucht Shen Yun

Tanzende Feen, fliegende Gottheiten, prächtige Himmelsgefilde. Von Tokio bis Paris, von Sydney bis New York begeistert das amerikanische Künstlerensemble Shen Yun jedes Jahr ein Millionenpublikum mit einem neuen Programm und Tanzgeschichten aus der 5.000-jährigen Kultur Chinas.

Einer der Zuschauer, der am 16. Januar die erste Aufführung der Künstlergruppe Shen Yun New World im Duke Energy Center for the Arts im Mahaffey Theater in St. Petersburg, Florida, besuchte, war Michael Flynn. Er ist pensionierter Generalleutnant der US-Armee und ehemaliger Sicherheitsberater, der im Pazifikkrieg gedient hat. Flynn zeigte sich beeindruckt von der künstlerischen Darbietung des Ensembles über die authentische Darstellung des Chinas von damals und heute.

Shen Yun zeige deutlich, wo China heute mit seiner tausende Jahre alten Kultur stehen könnte, wenn es sich frei entfalten dürfte, äußerte Flynn.

„Ich habe es zum ersten Mal gesehen und bin absolut begeistert. Ich denke, dass es wirklich ein Wunder ist. Dies ist eine hervorragende Methode, um die wahre Kultur Chinas zu zeigen“, sagte er.

Flynn bewunderte die Art und Weise, wie es Shen Yun gelingt, in einer zweistündigen Aufführung eine Momentaufnahme von 5.000 Jahren chinesischer Geschichte zu vermitteln.

„Shen Yun nimmt 5.000 Jahre und erweckt sie zum Leben … Sie werden 5.000 Jahre dieser wunderschönen Kultur in ein paar Stunden verstehen – das ging viel zu schnell vorbei“, so Flynn.

Als Kenner der chinesischen Geschichte und Kultur sprach der ehemalige US-Sicherheitsberater auch über seine Sichtweise auf die KPCh, mit deren Machtübernahme im Jahr 1949 die glorreiche chinesische Kultur ihr jähes Ende fand.

„Das, was wir von der Kommunistischen Partei Chinas sehen, ist genau das Gegenteil dessen, was Shen Yun dem Rest der Welt nahebringen will“, schildert Flynn.

Die Künstler von Shen Yun sind im klassischen chinesischen Tanz ausgebildet – einem der ausdrucksstärksten Tanzformen der Welt. Die dadurch erzählten Geschichten beeindruckten Flynn: „Es waren zehn oder zwölf verschiedene Geschichten. Jede war völlig anders, aber sie alle verschmolzen zu dieser wundervollen Kultur, von der ich glaube, dass das amerikanische Volk mehr sehen sollte.“

Obwohl die KPCh erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit an der Macht sei, scheine man die 5.000 Jahre alte chinesische Kultur fast vergessen zu haben. Insoweit hofft Flynn, dass die Amerikaner, von denen die meisten wohl die KPCh mit China gleichsetzen, Shen Yun besuchen, damit sie eine andere Sichtweise bekommen. „Ich glaube, wenn sie Shen Yun sehen, würden sie von etwas so Wundervollem begeistert sein.“

Im Hinblick auf die jüngsten Berichte der „New York Times“, die sich negativ über Shen Yun äußerten, kritisierte Flynn: „Die New York Times ist eine der wichtigsten Nachrichtenherausgeber in den Vereinigten Staaten. Warum arbeitet eine große amerikanische Zeitung mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammen, um dieses wunderbare Kunstwerk anzugreifen?“

Seit dem Jahr 2006 ist Shen Yun zu einem Ensemble mit acht Künstlergruppen angewachsen, die gleichzeitig auf Welttournee gehen. Flynn zeigte sich davon überzeugt, dass sich in den Vereinigten Staaten bald ein Trend abzeichnet und die chinesische Kultur wieder gewürdigt wird.

Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren einen weiteren Wandel in unserem Land erleben werden, indem wir die wahre chinesische Kultur zu schätzen wissen. Und ich glaube, dass die Menschen einen Wandel in China und einen Wandel der Kommunistischen Partei erleben wollen“, fuhr er fort.

In Bezug auf den Umstand, dass die KPCh seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 versucht, die Aufführungen des Ensembles zu behindern, sagte Flynn: „Ich finde es furchtbar. Das ist eine Schande. Sie sollten die chinesische Kultur anerkennen, aber das tut die Kommunistische Partei Chinas nicht. Die Kommunistische Partei Chinas will nicht, dass der Rest wer Welt die Großartigkeit und Stärke der chinesischen Kultur begreift.“

Als Kenner des chinesischen Militärs erwähnte Flynn, dass die meisten Chinesen wissen, dass ihre Regierung die Menschenrechte untergraben würde. „Eines der Elemente, das bei Shen Yun zum Tragen kommt, ist ein starkes Gefühl des Glaubens, und ich weiß, dass die Kommunistische Partei Chinas nichts mit Glauben zu tun haben will. Es ist ein sehr tyrannisches Regierungssystem. Die große Mehrheit des chinesischen Volkes weiß, dass sie unter der Fuchtel eines tyrannischen Diktators steht“, sagte er.

Hinsichtlich der Darbietung, in der Shen Yun die Situation der Falun-Dafa-Praktizierenden zeigt, die in China seit über 25 Jahren wegen ihres Glaubens verfolgt werden, äußerte Flynn: „Die Aufführung, in der die Verfolgung gezeigt wurde, war großartig inszeniert. Sie haben diese Verfolgung dargestellt und wie Menschen, die einfach nur ihren Alltag zu leben versuchen, ohne einen wirklichen Grund verfolgt werden.“

Falun Dafa erfreute sich in den 1990er Jahren in China aufgrund seiner enormen positiven Auswirkungen auf das körperliche und geistige Wohlbefinden einer exponentiell wachsenden Beliebtheit. Schon bald darauf überstieg die Anzahl der Menschen, die den Dafa-Werten Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht folgten, die Anzahl der Mitglieder der KPCh. Daraufhin begann die KPCh im Jahr 1999 mit einer brutalen Unterdrückung, die bis heute andauert.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem „Shen Yun Is ,A Miracle’ That Shows ,True Culture of China,’ Says Michael Flynn“. (deutsche Bearbeitung sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com. Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.