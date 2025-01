Wie die „New York Times“ den Erfolg von Shen Yun verzerrt

Die meisten Ensembles für darstellende Künste haben mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und sind auf staatliche oder private Zuschüsse angewiesen. Shen Yun Performing Arts hat es in den vergangenen Jahren hingegen geschafft, sich selbst zu tragen. So konnte das Ensemble von einem auf inzwischen acht Kompanien anwachsen, die zurzeit auf Welttournee sind.

Das Ensemble wurde einst von Praktizierenden der spirituelle Meditationsbewegung Falun Gong gegründet. Shen Yun hat es sich zum Ziel gesetzt, die traditionelle chinesische Kultur wiederzubeleben. Durch seine Kunst macht das Ensemble zudem auf die aktuelle Verfolgung von Falun Gong durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) aufmerksam.

Dieser künstlerische und finanzielle Erfolg hat jedoch wiederholt zu Angriffen der „New York Times“ geführt. In weniger als fünf Monaten wurden mindestens neun Artikel gegen das Ensemble verfasst, darunter mehrere im Dezember.

Shen Yun: „New York Times“ hat unseren Erfolg vollkommen missverstanden

Einer dieser Artikel kritisierte Shen Yun dafür, dass das Ensemble Bargeldreserven hält. Er versuchte auch, den Erfolg von Shen Yun zu erklären, indem er behauptete, einige Falun-Gong-Praktizierende hätten freiwillig Zeit oder Geld zur Verfügung gestellt, um Shen-Yun-Aufführungen zu veranstalten und zu bewerben.

Die „New York Times“ behauptete sogar, dass Shen Yun „möglicherweise“ illegal Geld beschafft habe. Allerdings folgten auf diese Behauptung keine Beweise.

Die Reporter der „New York Times“ machten im Artikel auch falsche Angaben. Sie verschwiegen den Lesern, dass sie vor der Veröffentlichung auf diese Ungenauigkeiten aufmerksam gemacht wurden, wie die Epoch Times erfuhr.

„Es ist richtig, dass unser Unternehmen bemerkenswerte Erfolge erzielt hat“, sagte Shen Yun in einer Erklärung. „Es ist auch richtig, dass wir das am schnellsten wachsende Unternehmen für darstellende Künste in der amerikanischen Geschichte aus eigener Kraft aufgebaut haben.“

Weiter teilte Shen Yun mit: „Was die ‚Times‘ jedoch vollkommen falsch versteht, ist, warum und in vielerlei Hinsicht auch wie wir das geschafft haben.“

Shen Yun hat sich zu einem bedeutenden kulturellen Phänomen entwickelt und führt jedes Jahr eine neue klassische chinesische Tanzproduktion auf, die das „China vor dem Kommunismus“ zeigen will, wie es im Motto heißt. Jede Kompanie des Ensembles wird von einem Orchester begleitet. Sie treten jedes Jahr vor einem weltweiten Publikum von etwa einer Million Menschen auf.

Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht – brutal unterdrückt

Falun Gong, auch Falun Dafa genannt, ist eine buddhistische Meditationsschule. Sie besteht aus fünf Qigong-Übungen und einer Lehre, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht beruht. In den 1990er-Jahren erlangte Falun Gong in China große Beliebtheit. Bis 1999 hatten sich nach offiziellen Schätzungen zwischen 70 und 100 Millionen Menschen Falun Gong zugewandt.

Noch im selben Jahr beschuldigte der damalige Führer der KPCh, Jiang Zemin, Falun Gong, mit der offiziellen kommunistischen Ideologie zu konkurrieren. Deswegen initiierte er eine Unterdrückungskampagne gegen die Meditationsbewegung.

Das Regime ließ Millionen Praktizierende verhaften und in Gefängnisse und Arbeitslager stecken, wo sie oft unter Folter starben. Etliche von ihnen wurden auch Opfer des staatlich organisierten Organraubes, welche die Transplantationsindustrie des chinesischen Regimes anfeuerte.

Widerstand gegen religiöse Verfolgung

Ein großer Teil der Falun-Gong-Praktizierenden in China und auf der ganzen Welt hat sich seitdem aktiv dafür eingesetzt, auf diese Verfolgung aufmerksam zu machen. Dabei setzen sie sich oft für ihre Familienangehörigen ein, die in China inhaftiert sind oder misshandelt werden. Diese Arbeit wird fast ausschließlich auf freiwilliger Basis geleistet.

„Falun-Gong-Praktizierende haben versucht, sich zu organisieren und kreative und gewaltfreie Wege zu finden, um nicht nur ihren Familien und Mitpraktizierenden in China zu helfen, sondern auch den Chinesen und Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, sich nicht an der Verfolgung zu beteiligen und die schädliche und falsche Propaganda der KPCh zu durchschauen.“ Das teilte das Falun Dafa Information Center (FDIC) mit – eine gemeinnützige Organisation, die die Verfolgung von Falun Gong dokumentiert.

„Dies beruht auf dem tief verwurzelten Glauben – der in vielen Glaubensrichtungen verbreitet ist –, dass gute Taten belohnt und schlechte Taten – insbesondere die gewaltsame Verfolgung und Tötung unschuldiger Menschen – bestraft werden. Wenn nicht in diesem Leben, dann nach dem Tod“, erklärte die Organisation in einer Pressemitteilung.

Trotz des massiven Ausmaßes der Verfolgung in China und der Bemühungen darüber aufklären, griffen die amerikanischen Nachrichtenmedien das Thema nur langsam auf. Ausnahmen waren einige Artikel, wie beispielsweise die Artikelserie von Ian Johnson im „Wall Street Journal“, für die er im Jahr 2001 den Pulitzer-Preis erhielt.

Die „New York Times“ verfolgte laut einer Anfang des Jahres veröffentlichten FDIC-Analyse den gegenteiligen Ansatz. Anstatt über ein wichtiges Menschenrechtsthema zu berichten, griff die Zeitung in den Anfangsjahren der Verfolgung die Anti-Falun-Gong-Propaganda der KPCh auf. Danach ignorierte sie das Thema fast vollständig, obwohl sich die Beweise für Menschenrechtsverletzungen häuften.

Verdächtiger Zeitpunkt

In den vergangenen Jahren hat die Zeitung immer öfter die in den Vereinigten Staaten lebenden Falun-Gong-Praktizierenden, insbesondere Shen Yun, offen angegriffen.

Dem FDIC erschien der Zeitpunkt der jüngsten Artikelserie verdächtig zu sein. Er deckt sich mit Berichten von Informanten, wonach die KPCh eine neue Kampagne zur „Eliminierung“ von Falun Gong außerhalb Chinas gestartet hat, die „auch über Medienberichte von Medien ohne sichtbare Verbindungen zum Regime“ abläuft, so das FDIC in einer Pressemitteilung vom 30. Dezember.

„Tatsächlich geht das Zerrbild, das die Times von Shen Yun zeichnet, in jeglicher Hinsicht an der wahren Geschichte vorbei. Das ist die Geschichte der Hingabe und dem Einsatz mutiger Männer und Frauen“, heißt es in der Erklärung von Shen Yun.

Bemühungen an der Basis

Viele Falun-Gong-Praktizierende betrachten den Erfolg von Shen Yun als Durchbruch bei der Aufklärung über die anhaltende Verfolgung, sagte Gail Rachlin gegenüber der Epoch Times. Rachlin ist eine in New York ansässige Immobilienmaklerin und ehemalige Führungskraft bei American Airlines, FedEx und Hilton. Sie gehörte zu den ersten Falun-Gong-Praktizierenden, die die amerikanische Öffentlichkeit auf die Verfolgung aufmerksam gemacht haben.

„Als Shen Yun kam, dachten wir: ‚Oh meine Güte, das ist eine unglaubliche Gelegenheit, den Menschen mehr darüber zu erzählen, wer wir sind‘“, sagte sie. Mit ihrer Erfahrung in der Organisation von Firmenveranstaltungen bot Rachlin sofort an, bei der Durchführung der Aufführung in New York zu helfen.

„Shen Yun ist unsere beste Möglichkeit, auszudrücken, was vor sich geht. Es ist unsere Freiheit, die zum Ausdruck kommt“, sagte sie.

Die Aufführung erhielt hervorragende Kritiken und wurde für ihre aufbauende Botschaft, das hohe künstlerische Niveau und die makellose Produktion gelobt. In jeder Spielzeit präsentiert Shen Yun ein oder zwei Tanzstücke, die die Verfolgung darstellen. Zudem teilen die Moderatoren dem Publikum mit, dass dies der Grund ist, warum Shen Yun nicht in China auftreten kann.

Normalerweise lädt eine Gruppe von Falun-Gong-Praktizierenden, die in einer Region lebt, Shen Yun ein. Das geschieht in der Regel über eine lokale gemeinnützige Organisation, um im besten Theater vor Ort aufzutreten. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf werden zur Deckung der Kosten der lokalen Organisation und der vertraglich vereinbarten Aufführungsgebühr verwendet, die an Shen Yun gezahlt wird. In einigen Fällen haben lokale Gastgeber die Aufführung auf eigene Kosten beworben und erhielten dann eine Rückerstattung, sobald die Ticketverkäufe anliefen.

Fallbeispiel Indiana

Die „New York Times“ griff einen solchen Fall im US-Bundesstaat Indiana während der Saison 2017/2018 auf. Sie behaupten fälschlicherweise, dass die Aufführungen nicht genug Geld einbrachten, um die anfänglichen Ausgaben der Veranstalter zu decken und sie dafür Jahre später staatliche Zuschüsse verwendet hätten.

Der Präsident der veranstaltenden Organisation, der Falun Dafa Verein von Indiana, hatte die Reporter der „New York Times“ jedoch vor der Veröffentlichung des Artikels in einer per E-Mail gesendeten Erklärung darüber informiert, dass dies falsch sei.

„Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie uns die ‚Dokumente‘ vorlegen könnten, auf die Sie sich bei diesen falschen Aussagen stützen“, schrieb er, erhielt jedoch nie eine Antwort.

Die Aufführungen waren sehr erfolgreich. Sie brachten genug Geld ein, um die Ausgaben in derselben Saison zu decken. Es waren keine staatlichen Zuschüsse im Spiel, erklärte er der Epoch Times und legte als Beweis einen Kontoauszug der gemeinnützigen Organisation aus dem Jahr 2018 vor. Die Reporter der „New York Times“ haben keinen Teil seiner Aussage in ihrem Artikel aufgenommen.

Diffamierung mit dem Weltuntergang

Der „Times“-Artikel behauptete auch, dass Falun-Gong-Praktizierende bei Shen-Yun-Aufführungen mithelfen, weil sie diese mit „religiösem Eifer“ betrachten und als Mittel, um die Menschen vor einem „kommenden Weltuntergang“ zu retten. Die Epoch Times sprach mit etwa einem halben Dutzend Falun-Gong-Praktizierenden, die zuvor bei der Ausrichtung von Shen-Yun-Vorstellungen geholfen hatten. Sie wiesen jegliche Rede von einem Weltuntergang als Motiv entschieden zurück.

Stattdessen nannten sie drei Gründe für die Unterstützung der Aufführung. Sie teilten die Leidenschaft für die traditionelle chinesische Kultur und glauben, dass ihre Wiederbelebung, nachdem die KPCh diese zerstört hatte, eine lohnende Sache ist.

Ebenso betrachten sie die Aufführung auch als spirituell aufbauend für das Publikum. „Sie bringt Hoffnung und hilft den Menschen, […] die Güte in ihrem Herzen zu finden“, sagte Audrey Lamb, die seit vier Jahren Shen-Yun-Aufführungen in San Antonio, Texas, veranstaltet. „Es kommt der Gesellschaft zugute, der Menschheit, und das ist eine sehr sinnvolle Sache. Deshalb bin ich stolz, ein Teil davon zu sein.“

Schließlich betrachteten sie die Aufführung als wirksames Mittel, um auf die Unterdrückung in China aufmerksam zu machen. „Das ist der Grund, warum wir sie unterstützen“, sagte Rachlin. „Nicht wegen eines ‚Weltuntergangs‘.“

Falun Gong als Weltuntergangsglauben darzustellen, ist ein alter Propagandatrick, den die KPCh in den ersten Jahren der Verfolgung angewandt hat. Er wurde wiederholt widerlegt. „Es ist […] beunruhigend zu sehen, dass einige der in dem Artikel aufgeführten Themen mit schockierender Ähnlichkeit die Propaganda der KPCh gegenüber Shen Yun und Falun Gong widerspiegeln“, heißt es in der Stellungnahme von Shen Yun.

„Vor 25 Jahren wurden solche Narrative von Peking formuliert, um uns unserer Freiheit zu berauben, uns zu entmenschlichen, zum Schweigen zu bringen und die Menschen gegen uns aufzubringen. Mit diesen Narrativen wurde eine landesweite Kampagne der Gewalt und des Tötens unterstützt“, so das Ensemble.

„Das Wiederauftauchen genau dieser Themen auf den Seiten der ‚Times‘ sollte bei der gesamten ‚Times‘-Organisation und sicherlich auch bei ihren Lesern große Besorgnis auslösen.“

Hintergrund zur erkrankten Mitarbeiterin

Die Reporter der „New York Times“ behaupteten des Weiteren, dass eine Mitarbeiterin von Shen Yun all ihre Ersparnisse für die Bezahlung von Ausrüstung und einigen Luxusartikeln für Shen Yun und seine Mitarbeiter verwendet habe. Danach sei sie an Krebs gestorben, wobei ihr die Mittel für die Behandlung gefehlt hätten.

Das Ensemble gab an, dass die Mitarbeiterin „von Shen-Yun-Kollegen aufgefordert [wurde], ihre unnötigen und manchmal verschwenderischen Ausgaben einzuschränken“, und dass ihr Versäumnis, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, „ihren Mitmenschen Anlass zur Sorge [gab]“.

„Nachdem sie wiederholt die Behandlung abgelehnt hatte, bestand ein Mitarbeiter von Shen Yun schließlich darauf, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde, und brachte sie selbst dorthin“, hieß es.

„Die ganze Geschichte ist herzzerreißend, und ihre Kinder haben unser größtes Mitgefühl. Wir verstehen, welche schweren Schmerzen sie ertragen mussten. Abgesehen davon waren die Handlungen und Entscheidungen von Liangs Mutter [der Mitarbeiterin] natürlich ihre eigenen, die sie trotz wiederholter und manchmal heftiger Ermahnungen durch Shen-Yun-Mitarbeiter, ihre Gewohnheiten zu ändern, beibehalten hat.“

Eine gemeinnützige Organisation für darstellende Künste

Die „New York Times“ versuchte auch, Shen Yun als eine Organisation darzustellen, die durch Spenden, Zuschüsse und Kosteneinsparungen Geld verdient. Eine Überprüfung der Finanzen ergab jedoch ein ganz anderes Bild: Weniger als 18 Prozent der Einnahmen stammten im Jahr 2023 aus Zuschüssen und Beiträgen. Den finanziellen Erfolg verdankt Shen Yun in erster Linie den erfolgreichen Ticketverkäufen, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

„Wie viele Start-ups waren wir zu Beginn auf persönliche Heldentaten angewiesen. Darunter befand sich ein Team aus Freiwilligen, das hauptsächlich nachts und am Wochenende arbeitete, um unseren Traum zu verwirklichen. […] Und während wir weiter wuchsen, erhöhten wir die Gehälter und Leistungen für unsere Mitarbeiter“, so das Ensemble.

Shen Yun beschreibt die Kosten für den Betrieb als „beträchtliche Verantwortung angesichts des Vollverpflegungsansatzes, den wir unseren Mitarbeitern bieten“. Das Unternehmen gab an, vielen Mitarbeitern freie Unterkunft und Verpflegung anzubieten.

„Wir beteiligen uns auch an der Finanzierung der Fei-Tian-Schulen, die sich mit uns unseren Campus teilen und die Vollstipendien für alle Schüler bereitstellen. In ihnen sind Unterkunft und Verpflegung enthalten und haben einen Wert von etwa 50.000 US-Dollar pro Jahr“, so Shen Yun.

Als das Unternehmen expandierte und seine Aufführungen an Beliebtheit gewannen, stiegen auch die Einnahmen. Im Jahr 2023 stiegen diese auf rund 50 Millionen US-Dollar an.

Bargeldreserve als finanzielle Vorsorge

Die „New York Times“ hat hinterfragt, warum Shen Yun seine Einnahmen anspart, ohne sie auszugeben oder zu investieren. Aber die Zeitung erklärte nicht, warum es für das Ensemble verwerflich sein sollte, Bargeldreserven zu halten. Die Reporter behaupteten nicht, dass die Reserven in irgendeiner Weise missbraucht würden.

„Wir [ergreifen] Maßnahmen, um im Falle einer weiteren COVID-ähnlichen Katastrophe oder eines anderen schweren Notfalls finanziell gut gerüstet zu sein“, sagte Shen Yun in seiner Erklärung. „Tatsächlich konnten wir alle unsere Mitarbeiter während der COVID-19-Pandemie halten, obwohl wir anderthalb Jahre lang nicht aufgetreten sind, und wir haben die feste Absicht, dies bei Bedarf in Zukunft wieder zu tun.“ Das Ensemble betonte, dass es seine Finanzen mit einer langfristigen Perspektive verwalte.

„Die Fixierung der ‚Times‘ auf unsere Bargeldreserven [ist] unangebracht. Das ist möglicherweise teilweise auf die Unkenntnis darüber zurückzuführen, was es tatsächlich bedeutet, eine Organisation wie Shen Yun zu führen“, so das Ensemble. „Im Gegensatz zu der überwiegenden Mehrheit der weltweiten Unternehmen der darstellenden Kunst haben wir keine Unternehmenssponsoren, bekommen wir keine regelmäßige staatliche Unterstützung und haben kein Spendenprogramm für Mitglieder. Wir überleben auf die altmodische Art und Weise: durch den Wert, den unser Produkt für die Verbraucher hat.“

Der Artikel beschuldigt Shen Yun, „Regeln zu umgehen“, um einen größeren Teil der staatlichen COVID-19-Pandemie-Hilfsgelder für die beiden Spielzeiten zu erhalten, in denen das Ensemble aufgrund der von der US-Regierung verhängten Lockdowns nicht auftreten konnte. Shen Yun bezeichnete die Anschuldigungen als „sehr irreführend“. Shen Yun so darzustellen, es ging in erster Linie ums Geld machen, erschien Rachlin irrational. „Wenn man Geld verdienen will, gibt es eine Menge anderer Möglichkeiten“, sagte sie.

Es ist bekanntermaßen schwierig, mit dem Verkauf von Eintrittskarten in der darstellenden Kunst über die Runden zu kommen. Nach Angaben von SMU DataArts, einem Forschungsunternehmen der Kunstbranche, können die Ensembles normalerweise nur rund die Hälfte ihrer Ausgaben decken.

Anfangsjahre von Shen Yun

Shen Yun begann seine Tätigkeit im Jahr 2006 in der übersättigten New Yorker Szene der darstellenden Künste. Es hatte keinen Bekanntheitsgrad, keine Heimatbühne, keine staatliche Unterstützung und keine Unternehmenssponsoren oder philanthropischen Mäzene in Aussicht.

Das Ensemble wählte zudem eine äußerst komplexe Produktionsstrategie mit maßgeschneiderten Kostümen, einer animierten Kulisse und einem Liveorchester. Ebenso entschied sich Shen Yun, jede Saison vollkommen neue Choreografien, Kostüme, Kulissen und Musikstücke zu entwerfen.

Lamb hielt es für bizarr, dass die „New York Times“ Shen Yun im schlechten Licht darstellt, dass Leute wie sie sich freiwillig dafür einsetzen. „Die Leute leben heute nur noch für Geld“, sagte sie der Epoch Times. „Wir haben unsere spirituelle Seite, und wir streben nach etwas, das über das Alltägliche hinausgeht, etwas Immaterielles.“

Die „New York Times“ hat wiederholt versucht, ohne Beweise zu unterstellen, dass Falun-Gong-Gründer Li Hongzhi finanziell von Shen Yun profitiert hat. Li stellte Falun Gong im Jahr 1992 durch eine Reihe von Seminaren der chinesischen Öffentlichkeit vor. Die wichtigsten Lehren von Li wurden dann in einem Buch, genannt „Zhuan Falun“, veröffentlicht. Das Buch wurde ein nationaler Bestseller in China, bevor die KPCh es verbot. Das Regime beschlagnahmte die Bücher und führte sogar öffentliche Verbrennungen durch.

Li hat gelegentlich Vorträge auf Konferenzen gehalten, die die Falun-Gong-Praktizierenden veranstaltet hatten. Mehrere Sammlungen dieser Vorträge wurden auch als Bücher veröffentlicht.

„Li erhält kein Einkommen von Unternehmen, die mit Falun Gong verbunden sind, einschließlich Shen Yun, das eine gemeinnützige Organisation ist“, teilte das FDIC kürzlich mit. „Alle Falun-Gong-Bücher und –Lehrvideos sind auch online in über 40 Sprachen kostenlos erhältlich, und die Teilnahme an allen Falun-Gong-Konferenzen ist kostenlos. Es ist klar, dass finanzieller Gewinn nie seine Motivation war.“

