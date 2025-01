In der Werkssammlung von Franz Joseph Haydn (1732–1809), dem Hobokens Katalog, sind einige Werke aufgeführt, die andere Komponisten erschufen. Darunter ist dieses Konzert für 2 Hörner in Es-Dur, Hob VIId:5. Das Manuskript stammt aus dem Jahr 1784 und könnte auch von Anton(io) Rosetti (1750–1792) stammen.

Es musizieren Klaus Wallendorf & Sarah Willis (Horn) und das Bayerische Kammerphilharmonie Orchester unter Leitung von Johannes Moesus.

Allegro maestoso (0:00) Romanza: Adagio (8:03) Rondo: Allegretto (11:48)



Anton(io) Rosetti war ein deutscher Komponist und Kapellmeister, viele seiner Werke wurden später auch unter den Namen Anton Rösler oder Franz Anton Rösler veröffentlicht. Er selbst nannte sich Rosetti.

Anfang der 1770er Jahre stand er in Russland im Dienst des Grafen Orlow, später wurde er Kapellmeister am Hof des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin in Ludwigslust. Wie viele Musiker seiner Zeit war er viel unterwegs und führte eher ein Wanderleben.

Die Urheberschaft des Konzerts ist nicht ganz klar, das Konzert für zwei Hörner könnte nach aktuellen Forschungen auch Joseph Haydn komponiert haben. Andere Musikwissenschaftler schreiben es Rosetti zu – denn der Name von Haydn ist nur auf Kopien zu finden.

Ein möglicher Grund dafür, Werke anderer Komponisten unter Haydns Namen zu listen, könnte gewesen sein, darüber andere Komponisten zu unterstützen und das Interesse der Zuhörerschaft zu wecken.

Das Hoboken-Verzeichnis ist die Auflistung der Kompositionen von Joseph Haydns, sortiert nach Werkgruppen. Es wurde vom niederländischen Musikwissenschaftler Anthony van Hoboken erstellt und erschien von 1957 bis 1978 in drei Bänden.