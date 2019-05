Chinas KP im Netz eigener Lügen gefangen – kann bei Handelsstreit nur noch betrügen

Bei der Diskussion über den Handelsstreit zwischen den USA und China konzentrieren sich die meisten Berichte oder Kommentare auf die Frage, ob es einen Handelskrieg oder ein Abkommen geben würde, und analysieren, ob das kommunistische Regime Chinas sich dafür entscheiden würde, Gegenangriffe zu starten oder sich den Vereinigten Staaten zu ergeben.

Alle diese Analysen sind ungenau, da sie das Kernproblem nicht aufgreifen. Sicher ist, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) mit den Vereinigten Staaten weder kämpfen noch Frieden schließen kann. Das heißt, sie kann weder angreifen noch sich ergeben.

Es gibt nur noch eine Wahl für die KPCh, – zu betrügen. Es gibt einfach keine andere Option für die KPCh.

Derzeit sind Exporte und ausländische Investitionen der einzige Grund, warum das kommunistische China sein Wirtschaftswachstum aufrechterhalten kann. Der riesige Handelsüberschuss Chinas mit den Vereinigten Staaten macht den größten Teil des gesamten Handelsüberschusses Chinas aus. Daher würde das chinesische Regime auf keinen Fall zustimmen, seinen Handelsüberschuss mit den Vereinigten Staaten zu verringern, noch kann es sich China leisten, sein Handelsvolumen mit den Vereinigten Staaten zu verringern. Die KPCh muss einen Handelsüberschuss mit den Vereinigten Staaten aufrechterhalten und gleichzeitig sicherstellen, dass ihr Handelsvolumen mit den Vereinigten Staaten keinen signifikanten Rückgang erleidet.

Die Handelsbeziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten sind nicht nur einfacher Handel zweier Länder miteinander, sondern auch ein Barometer für die Handelsbeziehungen Chinas mit anderen Ländern. Sollten sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China erheblich ändern, wird der Handel Chinas mit anderen Ländern stark beeinträchtigt.

Kurz gesagt, die KPCh kann es sich nicht leisten und wird es auch nicht wagen, einen Handelskrieg im eigentlichen Sinne mit den Vereinigten Staaten zu führen.

Die KPCh kann jedoch auch keinen Frieden mit den Vereinigten Staaten schließen, da sie nicht in der Lage sein würde, alle Anforderungen und Bedingungen zu erfüllen, die die Vereinigten Staaten während der Handelsverhandlungen aufgestellt haben.

Denn die KPCh stützt sich in erster Linie auf die staatlichen Unternehmen Chinas als wirtschaftliche Grundlage. Wenn diese staatlichen Unternehmen eines Tages keine staatlichen Subventionen mehr erhalten, die es ihnen ermöglichen, zu niedrigen Preisen zu produzieren, verlieren sie ihren Wettbewerbsvorteil im Außenhandel. Dies würde unweigerlich zum Zusammenbruch einer großen Zahl von Staatsunternehmen und zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen, was für die KPCh eine unerträgliche und bedrohliche Situation darstellen würde.

Zweitens sind Forderungsausfälle ein weit verbreitetes Problem im Finanzsystem der KPCh. Wenn Chinas Finanzsektor vollständig für ausländische Finanzunternehmen geöffnet würde, würde der Finanzsektor sofort zusammenbrechen.

Drittens, für eine große Anzahl von chinesischen Privatunternehmen besteht ihr Kerngeschäft darin, gefälschte Produkte oder Produkte auf Grundlage gestohlenen geistigen Eigentums herzustellen. Sie verlassen sich auf Urheberrechtsverletzungen, wie z.B. die vielen Nachahmungen von Nike, Adidas und anderen weltbekannten Marken. Wenn die KPCh den Vereinigten Staaten verspricht, den Diebstahl zu stoppen, würde eine große Anzahl von Privatunternehmen bankrott gehen, was wiederum zu Arbeitslosigkeit führen würde.

Das Hauptmerkmal der Herrschaft der KPCh ist Betrug und Lügen. Die einzige Möglichkeit, die Täuschung aufrechtzuerhalten, besteht darin, den freien Informationsfluss, wie beispielsweise das Internet, zu blockieren. Wenn die KPCh den Vereinigten Staaten verspricht, dass sie die Handelsbarrieren beseitigen wird, wäre sie wahrscheinlich gezwungen, den Großen Firewall zu beseitigen und freie Informationen würden nach China fließen. Das chinesische Volk könnte dann die Wahrheit erkennen. Folglich wäre die KPCh nicht mehr in der Lage, ihre Lügen aufrechtzuerhalten und ihre Herrschaft in China zu behaupten.

Daher kann die CCP die von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen Bedingungen nicht erfüllen. Das bedeutet, dass die KPCh sich nicht mit den Vereinigten Staaten versöhnen aber auch nicht aufgeben kann, selbst wenn sie es möchte.

Warum ist das so?

Wenn die KPCh aufgibt, werden alle von der KPCh getäuschten Chinesen herausfinden, dass das chinesische Regime tatsächlich ein Papiertiger ist. Dann werden alle Lügen der KPCh offenbart.

Darüber hinaus hat der innenpolitische Kampf der KPCh das Niveau von Leben und Tod erreicht. Eine Fraktion, die dem ehemaligen Parteichef Jiang Zemin treu ist, kann es kaum erwarten, eine Ausrede zu finden, um die andere Fraktion, die derzeitige Führung unter Xi Jinping, zu töten. Wenn die derzeit an der Macht befindliche Fraktion den Vereinigten Staaten nachgibt, wird sie der anderen Fraktion zwangsläufig eine angemessene Ausrede liefern, um zu rebellieren und einen tödlichen Angriff zu starten.

Daher kann die KPCh weder mit den Vereinigten Staaten kämpfen noch kann sie sich den Vereinigten Staaten ergeben. Das Einzige, was die KPCh noch tun kann, ist zu betrügen, denn es gibt keinen anderen Weg, das aktuelle Dilemma zu lösen.

Intern lügt die KPCh dem chinesischen Volk gegenüber, dass sie bis zum Ende mit den Vereinigten Staaten kämpfen wird; extern lügt die KPCh den Vereinigten Staaten gegenüber, dass sie versuchen wird, Differenzen zu verhandeln und auszugleichen, um bestimmte Forderungen der USA zu erfüllen.

