Cola führte zu positivem Corona-Test im österreichischen Parlament

Bei einer Debatte im Österreichischen Nationalrat hat ein FPÖ-Abgeordneter während einer Rede einen Corona-Schnelltest an einem Glas Cola durchgeführt – mit positivem Ergebnis. Dies zeige, dass die von der Regierung besorgten Schnelltests wertlos seien, so Michael Schnedlitz, der auch Generalsekretär der FPÖ ist. „Für solche Tests und Austestungen gibt diese türkis-grüne Regierung zig Millionen an Steuergeld aus“, sagte Schnedlitz.

Das sei „im Prinzip eine reine, massive Umverteilung von Steuergeld in Richtung der Pharmaindustrie“. Auch zuvor schon hatte es Berichte gegeben, wonach mehr als die Hälfte der in Wien durchgeführten positiven Schnelltests eine falsche Diagnose ergeben hätten. Von 106 am Freitag und Samstag durchgeführten positiven Corona-Schnelltests wurden nur 45 mittels PCR bestätigt. (dts)

