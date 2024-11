Das Herz von Pennsylvania: Wie Northampton County zum Schlüssel der US-Wahl wurde

Der Landkreis Northampton County ist ein Mikrokosmos Pennsylvanias und liegt im Herzen des östlichen Pennsylvania. Er ist einer von zwei Landkreisen des Bundesstaates, die bei den letzten vier Präsidentschaftswahlen eine entscheidende Rolle gespielt haben und möglicherweise mit darüber entscheiden, wer nächstes Jahr in das Weiße Haus einzieht. Pennsylvania ist der größte der umkämpften amerikanischen Bundesstaaten, den Swing States oder Battleground States.

Northampton County, Heimat des ehemaligen Stahlwerks Bethlehem Steel – einst der größte Stahlproduzent der Welt – ist neben Erie County einer von zwei Landkreisen in Pennsylvania, die früher von der demokratischen Partei dominiert waren und die Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 für sich gewinnen konnte, bevor sie 2020 wieder zurück zu den Demokraten wechselten.

Der Landkreis gilt heute als Swing County im größten umkämpften Staat und steht dieses Jahr im Mittelpunkt des Interesses. Im September besuchten Demokraten den Landkreis. Trump hat wiederholt in der Region, dem Lehigh Valley, Halt gemacht. Und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, war kürzlich zweimal in Bethlehem.

Die Aufmerksamkeit unterstreicht, wie wichtig der Landkreis ist, welcher Präsidentschaftskandidaten siegreich aus der Wahl hervor geht.

Gradmesser für die Nation

„Diese Schwankungen zwischen Donald Trump und Joe Biden und Barack Obama sind meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass wir wirklich ein echter Gradmesser sind“, sagte Glenn Geissinger, Vorsitzender der Republikaner im Northampton County, gegenüber der Epoch Times.

„Wir spiegeln sowohl das nationale Gefühl als auch das des Commonwealth [Pennsylvania] ziemlich gut wider, weil unsere Demografie den Querschnitt der Bevölkerung genau widerspiegelt. Wir haben [auch] einen guten, soliden Anteil an unabhängigen Wählern.“

Ein Teil dieser politischen Vielfalt ist auf die jahrzehntelange Entwicklung der Region zurückzuführen.

Die Industrialisierung „war eine Art Selbstläufer für die Demokraten“, sagte Tony Iannelli, Präsident und CEO der lokalen Handelskammer, gegenüber der Epoch Times. „Hier gibt es immer noch eine ganze Menge Arbeiter.“

Iannelli sagte, dass die Region, als die verarbeitende Industrie Mitte der 1990er-Jahre ins Ausland verlagert wurde, gegen null ging, sich aber seitdem wieder erholt hat.

„Die schlechten Zeiten haben uns buchstäblich auf die guten Zeiten vorbereitet“, sagte er.

Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Sport und andere Branchen strömen in die Region. Eine florierende Tourismusindustrie hat Fuß gefasst.

Einwohner der benachbarten Großstädte New York City und Philadelphia – jeweils eine 90-minütige Autofahrt entfernt – ziehen nach Northampton County. Das führte laut US-Volkszählungsdaten zu einem Bevölkerungswachstum von 5,1 Prozent von 2010 bis 2020.

Politische Vielfalt

Jetzt ziehen gemäßigte Republikaner aus den benachbarten Bundesstaaten New York und New Jersey in die Gegend, was die politische Vielfalt der Region noch erhöht, so Geissinger.

Dieses Wachstum hat es den Republikanern auch ermöglicht, den Vorteil der Demokraten bei der Wählerregistrierung im Northampton County aufzuholen. Im Jahr 2008 gab es im Landkreis 33.550 mehr registrierte Demokraten als Republikaner, aber Mitte September betrug dieser Unterschied nur noch 12.430.

„Wir haben den Abstand im Laufe der Zeit deutlich verringert […] und wir haben auch einen Anstieg der Zahl unabhängiger Wähler verzeichnet“, sagte Geissinger

„Donald Trump hat der Republikanischen Partei eine populistische Botschaft gebracht, und diese populistische Botschaft hat sich für ihn ausgezahlt.“

Laut Geissinger konnte Biden im Jahr 2020 die älteren Arbeiter als Wähler für sich gewinnen, weil er Verbindungen zu Scranton, Pennsylvania, hat, wo er geboren und aufgewachsen ist. „Das werden wir dieses Mal bei [Vizepräsidentin] Kamala Harris nicht erleben. Das wird einfach nicht passieren“, sagte er.

Geissinger räumte ein, dass Harris, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, bei jüngeren, akademisch gebildeten Gruppen im Vorteil sei. Er sei aber zuversichtlich, was Trumps Chancen in diesem Jahr angehe.

„[Trump hat] bei den Arbeitern […] der Demokraten Fuß gefasst, und das wird ihm im Northampton County einen deutlichen Vorsprung verschaffen“, sagte Geissinger.

Die Epoch Times kontaktierte die Northampton County Democratic Party, erhielt jedoch bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.

Demografie im Landkreis

„Dieses Rennen ist völlig offen. Das sagt mir, dass wir immer noch eine Art lila Staat sind, in dem Sinne, dass die städtischen Gebiete […] eher demokratisch sind und unsere Randgebiete eher republikanisch sind“, sagte Iannelli.

Die Städte Bethlehem und Easton im Süden sind traditionell demokratisch, aber die ländlichen, landwirtschaftlich geprägten Gebiete im Norden von Pennsylvania sind größtenteils republikanisch, so Geissinger.

Einige der Einheimischen fühlen sich von der Vielfalt des Landkreises angezogen.

„Hier draußen gibt es eine Menge Vielfalt, und das nicht nur in Bezug auf Kultur oder Ethnizität, sondern einfach in Bezug auf […] verschiedene Gruppen“, sagte Francisco Santana, 25, gegenüber der Epoch Times.

„Es gibt Senioren, Menschen mittleren Alters und viele Hochschulen.“

Laut dem US Census Bureau, der US-Volkszählungbehörde, ist der Landkreis zu 85,1 Prozent weiß, 8,3 Prozent der Einwohner sind schwarz und 15,9 Prozent sind Hispanoamerikaner (jeglicher Rasse).

Trumps Unterstützung unter hispanischen Wählern hat in acht Jahren zugenommen. Harris hat aber die umstrittenen Äußerungen bei einer Kundgebung der Republikaner im Madison Square Garden über Puerto Rico sich zu nutze gemacht. Ein Komiker hatte das Gebiet im vergangenen Monat als „schwimmende Müllinsel“ bezeichnete. Menschen mit puerto-ricanischem Erbe machen 56,4 Prozent der hispanischen Bevölkerung von Northampton County aus.

Bethlehem Steel: Einst der größte Stahlproduzent der Welt

Das heutige Bethlehem liegt wie ein Kronjuwel unter den Hügeln der Appalachen und ist ein zentraler Knotenpunkt von Northampton County.

Wie ein Großteil des industriellen Pennsylvania war Bethlehem ein Opfer der Verlagerung der US-Fertigung ins Ausland, was zum Niedergang des einst mächtigen Stahlwerks Bethlehem Steel führte. Zu seinen Glanzzeiten war das Unternehmen der größte Stahlproduzent der Welt und produzierte den Stahl für das Empire State Building und die Golden Gate Bridge.

Die hoch aufragenden Gebäude des weitläufigen Geländes, das sich entlang des Lehigh River erstreckt, sind heute verwittert, verrostet und verfallen, da sie jahrzehntelang vernachlässigt wurden. Fenster sind gesprungen oder zerbrochen, und bröckelnde Ziegelsteine geben den Blick auf das Innere dessen frei, was einst ein mächtiger Industriegigant war.

„Als so viel [der Stahlproduktion] nach Übersee ging, waren sie einfach nicht darauf vorbereitet“, sagte Iannelli.

Einige in der Gegend haben noch Verbindungen zu dem Werk.

„Für einige Familien hat es einen hohen Tribut gefordert“, sagte Amanda Holi, 36, deren Vater, Onkel und Großvater einst bei Bethlehem Steel arbeiteten, gegenüber der Epoch Times. Als ein Teil des Geländes zum Sands Casino wurde, arbeitete sie dort.

Sie sagte, dass sie eine Wiederbelebung der Gegend sehe, mit neuen Entwicklungen und Unternehmen, die die lokale Wirtschaft ankurbeln. „Es gibt unzählige Traditionen, die ich als charmant und malerisch empfinde“, sagte Holi und beschrieb die lokalen Sportrivalitäten und die neuen Restaurants, die vor Ort eröffnet wurden.

Entlang der gewundenen Straßen der Wohnviertel von Bethlehem sind an den Reihenhäusern Harris-Walz-Schilder angebracht. Auf vier Häuser, die Harris und ihren Vize Tim Walz unterstützen, kommt ein Trump-Vance-Schild – eine Erinnerung an die Unterstützung für die Republikaner in einem Landkreis, der einst fest in demokratischer Hand war und in dem es jetzt nur noch eine winzige Mehrheit registrierter Demokraten gibt.

Wähler jeden Alters, darunter auch Studenten der Lehigh University, sprachen über das Gesundheitswesen, ihren Wunsch nach politischer Einheit, reproduktive Rechte, die Wirtschaft und ihre Befürchtungen hinsichtlich der Wahl.

Einige waren sich der Bedeutung ihrer Stimme als Einwohner eines Gradmesserlandkreises im größten umkämpften Bundesstaat der USA bewusst.

„Wir leben in einer entscheidenden Zeit“

„Ich fühle mich ein wenig dafür verantwortlich, die Menschen davon zu überzeugen, so zu wählen, wie ich es für wichtig halte, denn ich denke, wir leben in einer entscheidenden Zeit“, sagte Norah Hooper, eine Rentnerin, die vor zwei Jahren in die Gegend gezogen ist, gegenüber der Epoch Times.

„Das hat mich dazu gebracht, mit den Menschen darüber zu sprechen und für Harris zu arbeiten, um sicherzustellen, dass sie gewinnt.“ Hooper sagte, sie habe „Todesangst“ vor der Wahl und wünsche sich einen Präsidenten, der sich in alle Amerikaner einfühlen könne.

Die Vielfalt von Northampton erlaubt vielen verschiedenen Wählergruppen, der Nation ihren Stempel aufzudrücken, sagte Santana, „Auch wenn es ein umkämpfter Staat ist, finde ich es schön zu sehen, dass viele Bevölkerungsgruppen hier sind und sich Gehör verschaffen“, sagte er.

Ben Cohen, 43, sagte, er würde auf jeden Fall wählen gehen. Seine Unterstützung für Harris in diesem Jahr sei eine „sehr einfache […] Entscheidung“, sagte er, da er Trump nicht für einen guten Anführer des Landes halte und ihn als unberechenbar bezeichnete. Cohen sagte, er befürworte ein Wirtschaftsprogramm, das sich auf die Mittelschicht konzentriere.

Andere spielten die Bedeutung des Bundesstaates und des Landkreises bei der Wahl herunter und wiesen darauf hin, dass jeder Stimmzettel landesweit viele lokale und landesweite Kandidaten enthalte.

Bedenken hinsichtlich der Wahlergebnisse

Einige äußerten große Bedenken hinsichtlich des Wahlausgangs.

„Ich habe bereits per Briefwahl abgestimmt und habe irgendwie Angst, dass [Trump] gewinnen könnte“, sagte Mary Jean Langman, eine pensionierte Lehrerin, die von Scranton nach Northampton County gezogen ist, gegenüber der Epoch Times.

Sie sagte, sie mache sich Sorgen, dass der ehemalige Präsident die Sozialversicherung kürzen werde, die zusammen mit Langmans Lehrerpension ihre Lebensader sei. Trump hat zwar in diesem Jahr gesagt, dass er keine Änderungen an der Sozialversicherung vornehmen werde, hat aber in der Vergangenheit, auch im Jahr 2020, dem letzten Jahr seiner Amtszeit, über Kürzungen der Sozialversicherung gesprochen.

Die Wirtschaft wird in den meisten Umfragen oft als eines der wichtigsten Themen für die Wahl genannt, auch wenn einige sich optimistisch über die Entwicklung des Landes äußerten.

„In all den Jahren, in denen ich hier bin, war es immer die Wirtschaft [die bei den Wahlen eine Rolle spielte]“, sagte Babak Kamyab der Epoch Times.

Er wanderte 1977 aus Persien in die Vereinigten Staaten ein und besitzt heute einen Geschenkeladen in der Innenstadt Bethlehems.

Kamyab sagte, dass sein Geschäft trotz der wirtschaftlichen Probleme seit COVID-19 floriere.

Kamyabs Laden ist einer der wenigen entlang der Hauptstraße, die ein Harris-Walz-Schild am Eingang haben. Angesichts der erwarteten knappen Wahlausgang in den jüngsten Umfragen äußerte er Bedenken hinsichtlich der Chancen von Trump, sagte aber, er glaube, dass Harris sich durchsetzen werde, wenn sie auf Kurs bleibe.

„Ich meine, die internationale Lage ist schrecklich“, sagte Kamyab und bezog sich dabei auf die eskalierenden militärischen Konflikte in Europa und im Nahen Osten. “Aber zumindest weiß ich, dass sich die Lage in der Ukraine mit [Trump] noch verschlimmern wird.“

Frankie Lozada (37) und Timear Haley (30) sind beide ins Lehigh Valley gezogen, um bei einem Drogenrehabilitationsprogramm teilzunehmen, das einen Standort im nahe gelegenen Allentown hat. Während Lozada der Politik nicht viel Aufmerksamkeit schenkt, findet Haley Harris‘ Botschaften inspirierend.

„[Ihr Slogan] ,Wenn wir kämpfen, gewinnen wir‘ hat mich irgendwie gepackt, weil ich in einer Phase meines Lebens war, in der ich aufgeben wollte, und ich einfach nicht mehr leben wollte“, sagte Haley.

„Als sie das sagte, hat es mich irgendwie gepackt und ich dachte mir, ich würde mit diesem Slogan weitermachen, also kämpfen und gewinnen. So weit, so gut; ich bin seit einem Monat clean.“

Haley sagte, er hoffe, ein Unternehmen gründen zu können, wenn er wieder auf eigenen Beinen stehe.

Studenten wählen

Viele der Studenten der Lehigh University in Bethlehem haben sich stark für den Wahlkampf engagiert. Für einige ist es das erste Mal, dass sie alt genug sind, um ihre Stimme abzugeben.

„Ich möchte einfach jüngere Kandidaten“, sagte Raquel Romero, 19, gegenüber der Epoch Times.

„Unsere finanzielle Lage ist im Moment absolut furchtbar, da die Lebenshaltungskosten fast auf dem Höhepunkt dieser Generation sind, zumindest meiner.“

Sie sagte, sie sehe keine schnellen und einfachen Lösungen für die Inflation, da eine Erhöhung der Gehälter auch die Preise für Waren in die Höhe schnellen lassen könnte.

Die Wahl sei schwierig, weil es fast so sei, „als müsste man zwischen zwei Übeln wählen.“

„Letztlich haben wir so viele Erfahrungen gemacht, bei denen ein Kandidat etwas sagt und es dann einfach nie umsetzt“, sagte sie. Romero weiß, wen sie wählen wird, möchte dies aber nicht sagen.

Auch wenn Haksheel Alleck, 23, ein internationaler Student aus Mauritius, bei dieser Wahl nicht wählen darf, ist er besorgt über die illegale Einwanderung und die geopolitischen Spannungen des Landes mit anderen Ländern.

Er sagte, er mache sich auch Sorgen darüber, wie sich beide Kandidaten auf die Visa für internationale Studenten auswirken könnten.

„Ich mache mir ständig Gedanken darüber: Würde mein Visum in den nächsten Jahren noch gültig sein? Würde sich mein Status ändern, wenn sich die politische Landschaft hier ändert?“, fragte Alleck.

Andere Studenten, die die Wahlbegeisterung in ihrem sozialen Umfeld zur Kenntnis nahmen, äußerten sich frustriert über die zur Wahl stehenden Kandidaten.

„Es ist wirklich traurig“, sagte Max Denbow, 20, gegenüber der Epoch Times. „Es ist auch deshalb schwierig, weil […] jeder Kandidat Aspekte hat, die mir gefallen, aber ich kann mich nicht dazu durchringen, für einen von ihnen zu stimmen.“

Denbow sagte, dass er dieses Jahr seinen eigenen Namen auf den Wahlzettel schreiben wird.

Auf die Frage, welche Art von Botschaft oder Agenda er von einem zukünftigen Präsidentschaftskandidaten – egal ob Republikaner oder Demokrat – hören möchte, um seine Stimme zu gewinnen, antwortete er sofort: „Jemand, der die Einheit in den Vordergrund stellt. Wir müssen geeint sein.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „This Pennsylvania County Built America, and May Decide the Next President“. (deutsche Bearbeitung jw)