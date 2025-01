Die Ursprünge Shen Yuns – Verfolgung in China aufdecken und traditionelle Kultur wiederbeleben

Betten in chinesischen Gefängnissen sind nicht nur zum Schlafen da, wie die Shen-Yun-Dirigentin Chen Ying bestätigen kann.

In den Händen von Gefängniswärtern wurde ein Bett, das etwa 50 Zentimeter über dem Boden stand, zu einem Folterinstrument. Die Wärter fesselten Chens 29-jährigen Bruder, klebten ihm den Mund zu, um ihn am Schreien zu hindern und schoben ihn dann unter das Bett, wobei sein Oberkörper auf seine ausgestreckten Beine gedrückt wurde. Ein Folterknecht stieg dann auf das Bett, um den Druck auf seinen Rücken zu erhöhen.

Die Foltermethode, die ihm den Rücken hätte brechen können, war nur eine von unzähligen Misshandlungen, die sich die chinesischen Behörden ausgedacht haben, um gegen Menschen wie sie vorzugehen: Anhänger der spirituellen Disziplin Falun Gong, die neben Meditationsübungen auch die Grundsätze Wahrhaftigkeit, Güte und Toleranz umfasst.

Im Jahr 1999 lag die Zahl der Praktizierenden von Falun Gong in China Schätzungen zufolge zwischen 70 Millionen und 100 Millionen. Die atheistische Kommunistische Partei Chinas (KPCh), die die Popularität von Falun Gong als Bedrohung ansah, begann im selben Jahr eine Kampagne zur Vernichtung dieses Glaubens. Diejenigen, die sich weigerten, ihre Überzeugungen aufzugeben, wurden mit staatlich sanktionierten Grausamkeiten konfrontiert, darunter Sklavenarbeit, Injektion von Psychopharmaka und die erzwungene Entnahme ihrer Organe für den Verkauf.

Es ist einfach unaussprechlich, was für Verbrechen sie begangen haben“, sagte Chen der Epoch Times.

Eine sehr reale Verfolgung

Ihr sanftmütiger Bruder wurde mitten in der Nacht aus ihrem Haus in Peking gezerrt und für 18 Monate in ein Arbeitslager gesteckt. Chen sagte, er habe Glück gehabt, dass er überlebte – ein anderer Falun-Gong-Praktizierender, den er kannte, blieb nach derselben Folter dauerhaft gelähmt.

Während Chens Bruder am Rande des Todes kämpfte und sein Haar grau wurde, rief die verzweifelte Chen, die in den Vereinigten Staaten lebte, lokale Medien an, um auf seine Notlage aufmerksam zu machen. Es tat ihr weh, zu wissen, dass solche Misshandlungen in China nur allzu alltäglich sind.

„Das ist für uns sehr real“, sagte Chen.

Geschichten wie diese schaffen es in der kommunistisch kontrollierten Medienlandschaft nicht in die Schlagzeilen. Wenn es nicht gerade einem engen Freund passiert, so Chen, haben die Chinesen – ob sie in China oder im Ausland leben – keine Ahnung davon, dass es passiert.

Nachdem ihr Bruder im Jahr 2003 aus China floh, spürte Chen, die Tochter zweier Elitemusiker ist, welche beide drei Jahrzehnte Erfahrung in Chinas Nationalorchester gesammelt hatten, dass sie nicht einfach zusehen konnte, wie ähnliche Missstände so weitergehen.

Im Jahr 2006 schlossen sich Chen und ihre Eltern in New York einer Gruppe gleich gesinnter Künstler an, die den künstlerischen Ausdruck in einer Weise fördern wollten, die im kommunistisch regierten China unmöglich war – und Shen Yun Performing Arts war geboren.

Eine kulturelle Renaissance

Die Ursprünge von Shen Yun gehen laut Levi Browde, Geschäftsführer des Falun Dafa Information Center, mit der Entstehung einer Dissidenten-Basisbewegung in China einher.

Die Kulturrevolution der KPCh in den 1960er- und 1970er-Jahren zerstörte Chinas kostbare Kulturdenkmäler und viele alte Tempel. In den 1990er-Jahren wandten sich die Menschen dem Qigong zu – einer traditionellen chinesischen Praxis, bei der Atem-, Meditations- und langsame Bewegungsübungen zur Verbesserung des Wohlbefindens kombiniert werden –, um eine spirituelle Leere zu füllen.

Als Falun Gong im Jahr 1992 eingeführt wurde, explodierte seine Beliebtheit geradezu. Die Praktizierenden erzählten ihren Familien und Freunden von den Vorteilen für ihre geistige und körperliche Gesundheit. Sieben Jahre später praktizierte schätzungsweise jeder 13. Mensch in China.

Dies war ein Wiederaufleben traditioneller chinesischer Spiritualität, die unter dem kommunistischen Regime jahrzehntelang nicht erlaubt war“, sagte Browde und nannte es eine „Renaissance“.

Seit Beginn der Verfolgung im Jahr 1999 haben Falun-Gong-Praktizierende in ganz China zu Hause Flugblätter gedruckt, in denen sie aufzeigten, was das Regime der Bewegung und ihren Anhängern angetan hat. Im Schutze der Nacht verteilten die Praktizierenden die Flugblätter in ihren Wohnvierteln. So traten sie einer überwältigenden staatlichen Propaganda- und Hetzkampagne entgegen.

Den Geist Chinas befreien

Dabei erkannte die Falun-Gong-Gemeinschaft, dass sie ein größeres Problem als die Verfolgung hat.

„Wir haben eine ganze Gesellschaft, die ihre eigene Geschichte nicht kennt“, sagte Browde, dessen Organisation einen kurzen Dokumentarfilm über die Bewegung produziert hat. Diese Erkenntnis habe sie dazu gebracht, tiefer zu graben und „über die wahre Geschichte der KPCh“ und den Kern der chinesischen Kultur zu sprechen, sagte er.

„In gewisser Weise hat es ihren Geist befreit, nicht nur von der Notlage von Falun Gong zu hören, sondern sich auch umzusehen und sich zu fragen: ‚Ist das China? Was ist aus uns geworden?’“, sagte er. „Es gab ein großes Erwachen.“

Browde stellte fest, dass Shen Yun einen ähnlichen Zweck verkörpert. Abgesehen davon, dass sie die Tragödien, die sich in China abspielen, ins Rampenlicht stellen, wählt das Künstlerensemble jedes Element der Aufführung mit großer Sorgfalt aus. Tanzschritte, Musik, Kostüme und Geschichten werden alle mit dem Ziel entwickelt, jeglichen kommunistischen Einfluss herauszufiltern und das 5.000 Jahre alte traditionelle Erbe Chinas zu präsentieren.

„Ich glaube, sie haben erkannt, dass die Kultur der KPCh und die Art und Weise, wie sie die Dinge auch außerhalb Chinas manipuliert und kontrolliert, etwas sehr Dunkles und Schweres hat“, so Browde.

Die alte chinesische Kultur hingegen „trägt universelle Kostbarkeiten in sich“.

Sie hat universelle Prinzipien. Sie hat Möglichkeiten, die Menschen wieder mit ihrer eigenen Menschlichkeit zu verbinden, mit dem guten Teil ihrer Menschlichkeit, sie wieder mit dem Göttlichen zu verbinden, und das lässt die Menschen erblühen“, sagte er.

„Eine beispiellose Anti-Falun-Gong-Kampagne“

Das chinesische Regime hat seine Feindseligkeit gegenüber Shen Yun offen zur Schau gestellt. In einer jahrelangen Kampagne hat es Druck auf die Veranstaltungsorte ausgeübt, damit diese die Aufführungen absagen, und von Regierungsbeamten verlangt, ihre Unterstützung zurückzuziehen und die Show nicht zu besuchen. Das Ensemble hat regelmäßig festgestellt, dass die Reifen seiner Tourneebusse so aufgeschlitzt waren, dass sie während der Fahrt hätten platzen können.

In letzter Zeit hat die Sabotagekampagne eine weitere düstere Wendung genommen.

Die Epoch Times enthüllte am 6. Dezember ein geheimes Treffen im Jahr 2022, bei dem KPCh-Führer Xi Jinping eine Strategie einläutete, die sich auf die Verbreitung von Desinformationen über soziale Medien und Kanäle ohne erkennbare Verbindungen zur KPCh konzentrierte. Die neue Strategie beinhaltete auch Bemühungen, US-Regierungsstellen zu beeinflussen, um gegen Falun Gong vorzugehen.

Berichte von Informanten in den vergangenen Monaten und Gerichtsdokumente zeigen, dass Pekings Funktionäre die Richtlinie exakt befolgt haben.

In mindestens drei hochrangigen Treffen seit Mai, darunter eines nach den US-Präsidentschaftswahlen, haben führende chinesische Politiker und Strafverfolgungsbehörden wiederholt betont, dass sie die Falun-Gong-Gemeinschaft diskreditieren und sie von unterstützenden westlichen Regierungsstellen isolieren wollen.

„Versuchen Sie alles, um die Beziehungen zwischen Falun Gong und der US-Regierung zu sabotieren“, heißt es in der letzten durchgesickerten Anweisung eines Treffens, das nach den Präsidentschaftswahlen stattfand.

Verdeckte Taktiken, verzerrte Informationen

Das Regime scheint zunehmend verdeckte Taktiken zu bevorzugen, wie die Weitergabe von verzerrten Informationen über verborgene Kanäle. Diesbezügliche Bemühungen sind in den Dokumenten von mindestens zwei laufenden Strafverfahren gegen chinesische Agenten in den USA aufgetaucht.

Im April 2023 tauschte der in Los Angeles ansässige chinesische Agent Chen Jun mit einem anderen Mann – gegen den jetzt wegen des Versuchs, die US-Politik zugunsten des chinesischen Regimes zu beeinflussen, ermittelt wird – einen Artikel aus, in dem Falun Gong verunglimpft wurde. Er erklärte, dass er den chinesischen Behörden demnächst ein „großes Projekt“ zu melden habe, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Chen reiste nach New York, um dort Falun-Gong-Praktizierende zu überwachen und Informationen für eine Umweltklage zu sammeln, mit der das „Wachstum der Falun-Gong-Gemeinschaft“ in der Region „behindert werden soll“, so die Dokumente. Kürzlich wurde er verurteilt, weil er versucht hatte, die Bundessteuerbehörde IRS zu bestechen, damit diese gegen Shen Yun ermittelt. Dazu hatte er in einer Beschwerde, die das FBI als „offensichtlich mangelhaft“ bezeichnete, Propaganda als Fakten dargestellt.

Bei anderen hochrangigen Treffen brachten chinesische Funktionäre ihre volle Unterstützung für einen in den USA ansässigen chinesisch-amerikanischen YouTuber zum Ausdruck, der Drohungen gegenüber Shen-Yun-Mitarbeitern geäußert hat. Er lieferte unterstützendes Material für die jüngsten Angriffsartikel westlicher Medien wie der „New York Times“. Viele dieser Artikel wurden von chinesischen Medien und chinesischen Funktionären weiterverbreitet.

Wir befinden uns mitten in einer sehr entschlossenen, einer beispiellosen Anti-Falun-Gong-Kampagne, und zwar hier in Amerika“, sagte Browde.

Er merkte an, dass die Aktivitäten der chinesischen Agenten und die durchgesickerten Anweisungen der chinesischen Funktionäre „perfekt übereinstimmen“.

Die Welt zu einem besseren Ort machen

Bei dem geheimen Treffen im Jahr 2022 verwies Xi auf den wachsenden Einfluss von Falun-Gong-Praktizierenden als lautstarke Kritiker des chinesischen Regimes in aller Welt. Laut Browde gibt es jedoch einen konkreteren Grund für die Besessenheit des chinesischen Regimes mit Shen Yun.

„Man muss Shen Yun aus der Perspektive der KPCh betrachten – es handelt sich um ein kommunistisches totalitäres Regime, das auf der Grundlage einer großen Lüge an die Macht gekommen ist“, sagte er.

Die Lüge lautet: Die KPCh ist China, so Browde.

Die KPCh präsentiert sich als der „wahre Hirte des chinesischen Volkes“ und besteht darauf, dass „es ohne sie kein modernes China gäbe“.

Shen Yun macht überdeutlich, „wie schön, spirituell und reich China vor dem Kommunismus war“, so Browde.

Für die KPCh bedeutet das, dass China nach dem Kommunismus so aussehen würde, und deshalb sieht sie diese Aufführung als eine existenzielle Bedrohung an“, sagte er.

Browde sagte, er sei stolz auf seine Entscheidung, seine beiden Söhne zum Studium an das Fei Tian College und die Fei Tian Academy of the Arts zu schicken, die Schule, die die Tänzer und Musiker von Shen Yun ausbildet.

Hoffnung und Inspiration für die Welt

„Ich habe die Highschool als Klassenbester abgeschlossen“, sagte er. „Meine beiden Jungs haben bessere Noten als ich, und sie verbringen die ganze Zeit mit Tanzen und Training und all diesen anderen Dingen, und sie haben mich trotzdem übertroffen.“ Beide touren jetzt mit Shen Yun als Teil eines speziellen Praktikums, das es ihnen ermöglicht, durch Auftrittserfahrungen Punkte zu sammeln.

Mit acht Tourneegruppen, die gleichzeitig in der ganzen Welt unterwegs sind, wird Shen Yun jedes Jahr von mehr als einer Million Menschen live gesehen. Die Künstler ziehen das Publikum in ihren Bann, weil sie einen Einblick in ihr wahres Selbst geben, so Chen und Browde.

„Es ist nicht geschauspielert“, sagte Browde. Ob Loyalität oder Mitgefühl, die Künstler „bemühen sich jeden Augenblick“, um die von ihnen dargestellten Werte zu verkörpern, und „das ist eines der Dinge, die das Publikum spürt“.

Chen sagte, ihre Vision sei es, „etwas voller Hoffnung und Inspiration mit der Welt zu teilen und zu zeigen, wie wunderbar die Welt ohne Kommunismus sein kann“.

„Wir wollen diese Welt zu einem besseren Ort machen.“

Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts. Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „How Shen Yun Was Born to Expose Persecution in China, Revive Traditional Culture“. (deutsche Bearbeitung tp)