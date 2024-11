„Großer Fan der Kernenergie“: Trump ernennt konservativen Unternehmer zum Energieminister

Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump hat den Leiter für das Energieministerium favorisiert. Für die Energiepolitik der Vereinigten Staaten soll in den kommenden vier Jahren der Energieunternehmer Chris Wright zuständig sein. Die Bestätigung durch den Senat steht noch aus.

Das schrieb Trump in einer Erklärung vom 16. November, die er auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte. Weiter teilte er mit: „Chris ist ein führender Technologieexperte und Unternehmer im Energiebereich. Er hat in den Bereichen Kernenergie, Solarenergie, Geothermie sowie Öl und Gas gearbeitet. Vor allem aber war Chris einer der Pioniere, die die amerikanische Schieferrevolution ins Leben gerufen haben, die die Energieunabhängigkeit der USA vorantrieb.“

Auf der Social-Media-Plattform 𝕏 zeigte sich Wright erfreut über die Ernennung. „Ich fühle mich geehrt und bin dankbar für die Chance, die mir Donald Trump gegeben hat, unserem Land als US-Energieminister zu dienen“, schrieb er am 17. November.

Er wolle sich weiterhin dafür einsetzen, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern. Dazu will er seiner Aussage nach „die amerikanische Energie erschwinglicher, zuverlässiger und sicherer“ machen. „Energie ist das Lebenselixier, das alles im Leben möglich macht. Energie ist wichtig. Ich freue mich darauf, mit der Arbeit zu beginnen.“

Wright ist Gründer, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des Energiedienstleistungs- und Technologieunternehmens Liberty Energy. Trump beschrieb Wright als erfahrenen Unternehmer, der sich unter anderem mit der Förderung fossiler Brennstoffe beschäftigt hatte. Ebenso habe Wright auch Erfahrung mit Solar- und Kernenergie. Der baldige 47. US-Präsident teilte mit:

Die Aufgabe des Energieministeriums besteht darin, „die Sicherheit und den Wohlstand Amerikas zu gewährleisten, indem es die Energie-, Umwelt- und Nuklearprobleme Amerikas mithilfe bahnbrechender wissenschaftlicher und technologischer Lösungen angeht“.

Ein Aufgabenbereich dieser Behörde beinhaltet das Bundesamt für fossile Energien und Kohlenstoffmanagement. Ebenso fällt die strategische Erdölreserve in ihren Zuständigkeitsbereich. Anders als Deutschland setzen die USA zudem weiterhin auf Kernkraft, wofür das Bundesamt für Kernenergie zuständig ist. Des Weiteren unterstehen die nationalen Forschungszentren der Vereinigten Staaten, darunter Oak Ridge und Los Alamos, dem Energieministerium.

Die derzeitige Energieministerin ist Jennifer Granholm. Während Trumps erster Amtszeit übten Rick Perry und anschließend Dan Brouillette dieses Amt aus.

Zusammen mit dem Innenministerium und der Umweltschutzbehörde werden die Maßnahmen dieser Behörde von entscheidender Bedeutung sein, ob Trump sein Versprechen, die Energiekosten zu senken, einhält.

Trump hat versprochen, das Stromnetz im Rahmen seiner Agenda 47 zu modernisieren. In dem Dokument wird auch auf die Arbeit seiner Regierung an Mikroreaktoren und anderen Nukleartechnologien durch das Energieministerium hingewiesen.

In einer Rede auf einer nationalkonservativen Konferenz im Jahr 2021 warnte Wright, vor den anhaltenden Versuchen, von Erdöl, Kohle und Erdgas auf erneuerbare Energien umzusteigen. Dies sei „die größte politisch motivierte Fehlinvestition aller Zeiten“, die die Energiekosten in die Höhe treiben und die Zuverlässigkeit verringern würde.

Zudem vertritt er die Ansicht, dass es keine Klimakrise gibt – wie auch tausende Wissenschaftler weltweit. Damit widerspricht er hingegen zahlreichen Regierungen und großen Organisationen. Sie bezeichnen den Klimawandel als „existenzielle Bedrohung für die Menschheit“, wie der noch amtierende US-Präsident Joe Biden sagte. Laut Wright ist Kohlenstoffdioxid (CO₂) kein Klimagift, sondern eine Lebensgrundlage und ebenso wichtig wie Wasser und Sauerstoff.

BREAKING: President-elect Donald J. Trump names Liberty Energy CEO Chris Wright as Secretary of Energy.

Nothing triggers the climate cult faster than a man who speaks the truth about fossil fuels (watch both clips).

Wright, a vocal critic of climate alarmism, is poised to steer… pic.twitter.com/ioZeByUgWs

— Hank ™ (@HANKonX) November 16, 2024