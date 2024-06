Größtes Stahlwerk Tschechiens ist pleite

Das größte Stahlwerk Tschechiens ist pleite. Das Regionalgericht von Ostrava erklärte das Werk Liberty Ostrava, das dem GFG-Konzern des britisch-indischen Milliardärs Sanjeev Gupta gehört, am Freitag für zahlungsunfähig. Das Unternehmen kann nach eigenen Angaben fällige Schulden in Höhe von mehr als fünf Milliarden tschechischer Kronen (200 Millionen Euro) nicht zurückzahlen.

Die Regierung in Prag erklärte, einen Käufer für das Stahlwerk finden zu wollen. Mit mehr als 5.000 Beschäftigten ist Liberty Ostrava ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. GFG hatte das Werk 2019 von ArcelorMittal übernommen.

Die Stahlindustrie in Tschechien leidet wie auch in Deutschland unter sinkender Nachfrage, stark gestiegenen Energiekosten und billiger Konkurrenz aus Asien. Die Hochöfen in Ostrava stehen bereits seit vergangenem Oktober still. Im April hatte sich Liberty Ostrava noch mit seinen Gläubigern auf einen Umstrukturierungsplan geeinigt. Jetzt gab das Unternehmen jedoch auf. (afp)