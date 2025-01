Musk erzürnt europäische Politiker – 150 Beamte sollen Gespräch mit Weidel überwachen

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Live-Talks zwischen der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel und Elon Musk auf der Social-Media-Plattform X ist in der EU eine Debatte entbrannt, inwiefern man derartigen Gesprächen („X-Spaces“) auf Grundlage des Digital Services Act (DSA) Einhalt gebieten kann.

Die grüne EU-Abgeordnete Alexandra Geese forderte nach Informationen der Website „Nachrichten AG“ im Einklang mit Parteikollegen, dass die EU-Kommission Sofortmaßnahmen gegen X in die Wege leiten solle. Aus Sicht von Geese sollten vorrangig die Empfehlungsmechanismen von X abgeschaltet werden, ohne Inhalte aktiv zu löschen. Auf diese Weise bliebe die Meinungsfreiheit erhalten. Der X-Empfehlungsalgorithmus ist zumindest in Teilen bereits seit Ende März 2023 auf der Onlineplattform „Github“ einsehbar.

Schlichtweg verbieten lässt sich das Interview nach Aussage des EU-Kommissionssprechers Thomas Regnier nicht, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet hatte. Es sei allerdings zu prüfen, ob während der Sendung Falschinformationen verbreitet würden.

Auch prominentere Köpfe des EU-Establishments befürchten, dass das Musk/Weidel-Gespräch ebenso wie andere Angriffe auf Musks X-Kanal gegen internationale Politiker rechten Kräften Auftrieb verleihen, Wahlen beeinflussen und die Demokratie untergraben könnten.

Grooming-Gangs in Großbritannien: Starmer weist Vorwürfe von Musk entschieden zurück

Wie der Nachrichtensender „n-tv“ berichtet, reihten sich in den Chor der europäischen Musk-Kritiker bereits Größen wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dessen Außenminister Jean-Noël Barro und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez ein.

Barro forderte die EU-Kommission am 8. Januar 2025 in einem Interview mit „France Inter“ auf, seinem Land und den übrigen Mitgliedstaaten die Fähigkeit zurückzugeben, „sich selbst zu schützen“, sofern die Kommission nicht wisse, „wie sie uns vor dieser Einmischung oder diesen Einmischungsdrohungen schützen“ könne. Immerhin sei die deutsche AfD eine „ultrarechte Partei“, wie Barro zu bedenken gab.

Präsident Macron hatte sich nach Informationen des „Tagesspiegel“ bereits am Montag gegenüber Diplomaten mit einer rhetorischen Frage zur Lage geäußert:

Wer hätte das geglaubt, wenn man uns vor zehn Jahren gesagt hätte, dass der Besitzer eines der größten sozialen Netzwerke eine neue reaktionäre Internationale unterstützen und sich direkt in Wahlen einmischen würde, sogar in Deutschland?“

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez behauptete nach Angaben der Website „Cadena SER“ bei einer Veranstaltung zum 50. Todestag des Diktators Franco, dass „in diesem Fall“ der „reichste Mann der Welt“ die „internationale Rechtsextreme, die wir in Spanien seit Jahren bekämpfen“, anführe.

Ohne den Namen Elon Musk ausdrücklich zu erwähnen, sprach Sánchez davon, dass der Tech-Milliardär „unsere Institutionen“ offen angreife, Hass schüre und „offen die Erben des Nationalsozialismus in Deutschland“ unterstütze. Der „Faschismus“ sei bereits die „dritte politische Kraft in Europa“, „autokratische Regime“ seien derzeit „in der halben Welt auf dem Vormarsch“, beklagte der spanische Regierungschef. Er mahnte: „Wenn uns die Geschichte nur etwas lehrt, dann, dass die Eroberung der Freiheit nie permanent ist“.

CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz erklärte nach „n-tv“-Angaben, er beobachte „mit zunehmender Besorgnis“, „dass hier vor allem Plattformen geschaffen werden für Falschinformation, für einseitige Kampagnen, für Halbwahrheiten, für Hetze, für Hass“. Es sei an der EU, dies zu regulieren, ohne dabei die Presse- und Meinungsfreiheit aufzugeben. Jedenfalls dürften „diejenigen, die sich an diese Regeln nicht halten“ nach Auffassung von Merz „in den Plattformen nicht ein Spielfeld finden, das praktisch ohne Regeln“ existiere.

Der FDP-Chef und Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte sich nach Angaben des „Tagesspiegel“ schon anlässlich des FDP-Dreikönigstreffens zu Wort gemeldet.

Wenn Musk oder auch der Kreml ihre Sympathie für die AfD zum Ausdruck brächten, täten diese das nicht zur „Stärkung des deutschen Vaterlands“. Es gehe ihnen vielmehr darum, Deutschland zu schwächen und zu „chaotisieren“, meinte der Liberale. Darauf dürfe „keine Patriotin und kein Patriot“ hereinfallen, so Lindner laut „Tagesspiegel“.

Bei Musk handele es sich um einen „Vertreter der Make-America-Great-Again-Bewegung, die klar gerichtet ist auch gegen die wirtschaftlichen Interessen unseres Landes“. Die AfD bezeichnete Lindner als „die fünfte Kolonne Moskaus in Deutschland“.

Ferda Ataman, die parteilose Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, hatte die Bundesregierung laut „Tagesschau“ unter der Woche aufgefordert, sich von X zurückzuziehen. Die Plattform-Algorithmen verstärken ihrer Meinung nach „rechtsextremistische Äußerungen“, X sei längst zu einem „Machtbeeinflussungsinstrument“ geworden.

Bundeswirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Robert Habeck (Grüne) hatte seinen Ärger über Musk unter anderem damit ausgedrückt, dass er einen Online-Aufruf gegen dessen Einflussnahme ins Netz stellte. Habecks Tenor: „Finger weg von unserer Demokratie, Herr Musk!“ Am Vormittag des 9. Januar hatten mehr als 50.000 Menschen unterschrieben.

Luc Frieden, der Ministerpräsident von Luxemburg, riet im Gespräch mit der Nachrichtenagentur „REUTERS“ dazu, Musks Meinungsäußerungen nicht überzubewerten. Er verwies auf die jüngsten Wahlen in Rumänien, bei denen nach der Intervention des Obersten Gerichts ein Regierungsbündnis aus vier EU-affinen Parteien geschmiedet worden war, obwohl rechte Parteien ein Drittel der Stimmen geholt hatten. Das Gericht hatte sich laut ZDF auf die Wahlbeeinflussung durch einen „aggressiven russischen hybriden Angriff“ speziell auf TikTok berufen. Frieden erklärte:

Ich glaube schon nach der Annullierung der … Präsidentschaftswahl in Rumänien, dass wir uns etwas tiefer in diese Thematik einbringen müssen und überlegen müssen: Wie können wir Meinungsfreiheit, soziale Medien und Demokratie auch in der Zukunft erhalten?“