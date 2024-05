Neue Präsidentin heizt Namensstreit um Nordmazedonien wieder an

Der frühere Präsident von Nordmazedonien Stevo Pendarovski (l) begrüßt die neu gewählte Präsidentin Gordana Siljanovska-Davkova während der Übergabezeremonie in der Residenz des Präsidenten in Skopje am 12. Mai 2024. Foto: ROBERT ATANASOVSKI/AFP via Getty Images