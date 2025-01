Neuer CIA-Chef Ratcliffe: COVID-19 stammt aus chinesischem Labor

Die CIA hält einen Laborursprung der COVID-19-Pandemie für „am wahrscheinlichsten“. Damit bestätigt sie zwei weitere führende US-Behörden, die bereits zum selben Schluss gekommen sind.

„Die CIA schätzt mit geringem Vertrauen ein, dass ein forschungsbezogener Ursprung der COVID-19-Pandemie auf Grundlage der verfügbaren Berichterstattung wahrscheinlicher ist als ein natürlicher Ursprung“, sagte ein Sprecher der Behörde in einer Erklärung vom 25. Januar gegenüber den Medien.

Die Behörde betonte, dass sie „geringes Vertrauen“ in die Einschätzung hat und es immer noch für plausibel hält, dass das Virus aus der Natur stammt. Die CIA werde „weiterhin alle verfügbaren glaubwürdigen neuen Geheimdienstberichte oder frei zugänglichen Informationen auswerten, die die Einschätzung der CIA ändern könnten“, sagte der Sprecher.

Ratcliffe: Die „einzige Erklärung“ für die Krankheit

Die Einschätzung gleicht einer Kehrtwende der Haltung des Geheimdienstes. Jahrelang hatte sich die CIA unter Verweis auf fehlende Informationen zu diesem Thema zurückgehalten und keine konkreten Schlussfolgerungen gezogen.

Der neue CIA-Direktor John Ratcliffe hatte schon lange die Möglichkeit eines Lecks im Labor in Betracht gezogen. Im April 2023 erklärte er vor einem Ausschuss des Kongresses, dass dies die „einzige Erklärung“ für die Krankheit sei, an der seitdem Millionen Menschen weltweit gestorben seien.

Nachdem Ratcliffe die Bestätigung des Senats erhalten hatte, erklärte er gegenüber Breitbart News, dass die Aufklärung des Ursprungs der Pandemie für ihn eine Priorität „vom ersten Tag an“ sei.

„Wie Sie wissen, habe ich öffentlich erklärt, dass unsere Geheimdienste, unsere Wissenschaft und unser gesunder Menschenverstand uns alle zu der Überzeugung führen, dass der Ursprung von COVID-19 ein Sicherheitsleck am Wuhan-Institut für Virologie war“, sagte Ratcliffe. Er fügte hinzu, dass er sich die Geheimdienstinformationen ansehen und die Behörde „aus der Reserve holen“ will.

Die internationalen Bemühungen, mehr Klarheit über den Ursprung des Virus in China zu erlangen, haben kaum Fortschritte gemacht.

Ende Dezember 2024 wiederholte die Weltgesundheitsorganisation ihre Forderung an Peking, COVID-19-bezogene Daten offenzulegen. „Dies ist ein moralisches und wissenschaftliches Gebot“, so die Organisation. “Ohne Transparenz, Austausch und Zusammenarbeit zwischen den Ländern kann die Welt künftige Epidemien und Pandemien nicht angemessen verhindern und sich darauf vorbereiten.“

Senator Cotton: China muss dafür bezahlen

In den Jahren seit dem Ausbruch der Pandemie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat Peking Journalisten, Ärzte und Akademiker zum Schweigen gebracht. Sie alle versuchten, Licht in die Angelegenheit zu bringen oder die Vorgehensweise des Regimes im Umgang mit dem Virus zu kritisieren.

Der republikanische Senator Tom Cotton, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats, sagte, er sei erfreut über die Einschätzung der CIA.

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass COVID wahrscheinlich aus den Laboren in Wuhan stammt. Das kommunistische China hat es vertuscht und die liberalen Medien haben es gedeckt“, sagte Cotton in einer Erklärung vom 25. Januar. „Jetzt ist es am wichtigsten, China dafür bezahlen zu lassen, dass es eine Pandemie auf die Welt losgelassen hat.“

Hat das chinesische Regime den Ausbruch verschleiert?

Zuvor waren das FBI und das Energieministerium zu dem Schluss gekommen, dass das Virus aus einem Labor stammt. Das Außenministerium unter der ersten Trump-Regierung gab in einem Faktenpapier an, dass im Herbst 2019 – also ein paar Monate bevor die Pandemie weltweit ausbrach – mehrere Forscher an COVID-19-ähnlichen Symptomen erkrankt waren.

Durchgesickerte chinesische Dokumente, die die Epoch Times erhielt, zeigen auch, dass chinesische Krankenhäuser Patienten mit COVID-19-ähnlichen Symptomen behandelten. Dies ereignete sich ebenfalls Monate vor dem offiziellen Ausbruch der Pandemie durch das Regime.

„Die chinesische Regierung hat meines Erachtens ihr Bestes getan, um die Arbeit hier zu vereiteln und zu verschleiern – die Arbeit, die wir leisten, die Arbeit, die unsere US-Regierung und enge ausländische Partner leisten. Und das ist für alle bedauerlich“, sagte der damalige FBI-Direktor Christopher Wray Anfang 2023.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „CIA Says COVID-19 ‘More Likely’ Came From Chinese Lab“. (Deutsche Bearbeitung mf)