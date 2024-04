US-finanzierte Experimente könnten heimliche Virenmanipulation ermöglicht haben

Durch eine Anfrage der US-amerikanischen Organisation Judicial Watch nach dem Informationsfreiheitsgesetz wurden neue Informationen über den Ursprung des Coronavirus bekannt.

Demnach war die US-Regierung über die staatliche Gesundheitsbehörde NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) an riskanten Experimenten in China beteiligt. Die Behörde wurde bis Ende 2022 von Dr. Anthony Fauci geleitet.

Bei den Experimenten sollen Coronaviren manipuliert worden sein, ohne dass die Manipulation später nachgewiesen werden konnte. Dies habe eine unbekannte Person dem FBI am 23. April 2020 mitgeteilt, heißt es in einer der neu bekannt gewordenen E-Mails.

Die Details wurden auf einer Webseite für einen Zuschuss beschrieben, der von der NIAID finanziert wurde. Die Regierung hatte 4,3 Millionen US-Dollar für den Zuschuss bereitgestellt. Ein Teil der Mittel wurde an das Wuhan Institute of Virology überwiesen, ein Labor in derselben chinesischen Stadt, in der 2019 die ersten COVID-19-Fälle auftraten.

Ein FBI-Beamter leitete die E-Mail etwa eine Stunde nach Erhalt an einen anderen FBI-Beamten weiter. „Hey, wirst du morgen im Büro sein? Wir haben gerade unsere Person aus [geschwärzt] erneut befragt und er hat uns einige alarmierende neue Informationen geliefert“, schrieb der Beamte. „Ruf mich an, wenn du kannst.“ Die Identität der Quelle und der FBI-Beamten wurde in den Nachrichten unkenntlich gemacht.

FBI schon früh im Bild

Diese Dokumente zeigten, dass es dem FBI schon früh klar geworden sei, „dass Faucis Behörde die Gain-of-Function-Forschung finanzierte, die das resultierende Coronavirus als ‚natürlich‘ tarnen konnte“, sagte Tom Fitton, Präsident von Judicial Watch. „Diese neuen Dokumente zeigen die Notwendigkeit einer umfassenden strafrechtlichen Untersuchung von Faucis Gain-of-Function-Skandal.“

Die umstrittene Gain-of-Function-Forschung zielt darauf ab, potenziell gefährliche Viren noch ansteckender oder tödlicher zu machen, um sich besser auf Pandemien vorzubereiten.

Robert Garry, der einen Doktortitel in Mikrobiologie hat und auch Virologie studierte, sagte in persönlichen Mitteilungen, dass genetische Manipulation keine Spuren hinterlasse. Man könne „Teile der Gene […] mit perfekter Präzision synthetisieren und sie dann spurlos wieder einfügen“, schrieb er Anfang 2020 bei der Analyse von COVID-19.

Später schrieben er und andere in einer Arbeit mit dem Titel „Proximal Origin“ (Annähernder Ursprung), dass die verfügbaren Beweise zeigten, dass SARS-CoV-2 „kein Laborkonstrukt oder ein absichtlich manipuliertes Virus“ sei. Zwei der Autoren verteidigten die Änderung, die auf eine Telefonkonferenz zwischen den Virologen und Dr. Fauci folgte, bei einer Anhörung im Kongress im Juli 2023.

Aufzeichnungen, die Judicial Watch zuvor erhalten hatte, zeigten, dass das FBI eine Untersuchung der Forschung in Wuhan eingeleitet hatte, die im Rahmen eines Zuschusses mit dem Titel „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence“ (Das Risiko des Auftretens des Fledermaus-Coronavirus verstehen) durchgeführt wurde.

Es ist nicht klar, welche konkreten Maßnahmen das FBI ergriffen hat, aber die Behörde hat inzwischen festgestellt, dass das Coronavirus, das COVID-19 auslöst, wahrscheinlich aus dem Labor in Wuhan stammt.

„Sie sprechen von einem potenziellen Leck in einem von der chinesischen Regierung kontrollierten Labor, das Millionen Amerikaner getötet hat“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray im Jahr 2023.

Keine einheitliche Meinung

Die US-Geheimdienste insgesamt sind in dieser Frage geteilter Meinung. Mindestens eine weitere Behörde hält einen Ursprung im Labor für wahrscheinlich, während andere unentschlossen sind oder der Theorie eines natürlichen Ursprungs zuneigen.

Es wird angenommen, dass SARS-CoV-2 von Fledermäusen stammt. Mit dem Zuschuss erhielten Wissenschaftler Geld, um Fledermaus-Coronaviren zu sammeln und in Labors in Wuhan und anderswo mit ihnen zu experimentieren.

China hat Untersuchungen über den Ursprung des Coronavirus weitgehend blockiert und sich geweigert, Informationen aus dem Labor zu veröffentlichen.

Ähnlichkeiten zwischen SARS-CoV-2 und einem Virus, an dem in einem separaten Finanzierungsantrag der Organisation EcoHealth Alliance Experimente vorgeschlagen wurden, gehören zu den Beweisen, die nach Ansicht von Experten auf die Theorie des Laborlecks hindeuten. Andere sagen, dass die vorliegenden Beweise, einschließlich früher Fälle auf einem Markt in Wuhan, auf einen natürlichen Ursprung hindeuten.

Experimente, die im Rahmen der US-Förderung finanziert wurden, führten zu einem Fledermaus-Coronavirus, das Mäuse kränker machte als die mit der ursprünglichen Version infizierten Tiere, wie Regierungsbeamte mitteilten.

Laut einem internen Bericht, der kürzlich von einem US-Senator eingesehen wurde, wurden bereits vor der Pandemie Bedenken über die Arbeit des Labors geäußert. Die Behörden verlängerten den Zuschuss von EcoHealth im Jahr 2023, sperrten aber die Finanzierung des Labors in Wuhan, nachdem die Laborleiter den Informationsaustausch mit EcoHealth und den US-Aufsichtsbehörden eingestellt hatten.

Das FBI und die EcoHealth Alliance reagierten nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „US-funded Experiments in China Could Secretly Manipulate Viruses: Email".