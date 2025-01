Neuer CIA-Direktor veröffentlicht Dokument zu Corona-Ursprung

Der neue CIA-Direktor John Ratcliffe erklärte in einem Interview mit „ Fox News“ am Sonntag, 26. Januar, dass die Überprüfung zum Ursprung von SARS-CoV-2-unter der Regierung von US-Präsident Joe Biden abgeschlossen wurde.

Ratcliffe wurde als Teil der neuen Regierung Trump am 23. Januar durch den US-Senat bestätigt und darauf vom US-Vizepräsidenten JD Vance vereidigt.

Die CIA gab in ihrer Einschätzung an , die sie am 25. Januar verkündet hatte, dass ein Laborursprung für die Corona-Pandemie „wahrscheinlicher“ sei als ein natürlicher Ursprung und der Auslandsgeheimdienst zu einem solchen Schluss mit „geringer Sicherheit“ gekommen sei.

„Ich hatte an meinem ersten Tag [als CIA-Direktor] die Gelegenheit, eine Bewertung zu veröffentlichen, die während der Regierung Biden entstand, sodass man ihr nicht vorwerfen kann, sie sei politisch motiviert“, sagte Ratcliffe.

Die CIA habe festgestellt, dass die wahrscheinlichste Ursache für diese Pandemie, „die weltweit so viel Verwüstung angerichtet hat“, ein Laborzwischenfall in Wuhan gewesen sei, so der neue CIA-Chef.

Ratcliffe sagte weiter: Er denke, es sei wichtig für die US-Bevölkerung zu sehen, dass die CIA sich nicht heraushalte und ehrlich über das berichte, was sie herausgefunden habe, und gleichzeitig die USA vor Gegnern wie China schütze.

CIA schließt sich FBI-Einschätzung an

Die CIA hat sich damit der Einschätzung des FBI und des US-Energieministeriums angeschlossen und bestätigt, dass das neuartige Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammen soll.

Eine im Jahr 2021 veröffentlichte Stellungnahme des US-Außenministeriums gab an, dass das chinesische Wuhan Institute of Virology (WIV) seit mindestens dem Jahr 2016 Experimente mit Fledermaus-Coronaviren durchgeführt habe. Das Institut in der Großstadt Wuhan führe außerdem seit mindestens dem Jahr 2017 Tierversuche für das chinesische Militär durch.

„Obwohl sich das WIV als zivile Einrichtung präsentiert, haben die Vereinigten Staaten festgestellt, dass das WIV bei Veröffentlichungen und geheimen Projekten mit dem chinesischen Militär zusammengearbeitet hat“, heißt es in dem Informationsblatt. Darin wurde auch darauf hingewiesen, dass mehrere Forscher in Wuhan im Herbst 2019, also vor dem offiziellen Beginn der Corona-Pandemie, an COVID-19-ähnlichen Symptomen erkrankt waren.

Durchgesickerte Dokumente aus China, die die Epoch Times erhalten hat, zeigen auch, dass mindestens ein Patient in Wuhan im September 2019, Monate bevor China seinen ersten Fall meldete, COVID-ähnliche Symptome bekam.

Ratcliffe erklärte gegenüber „Fox News“, dass die Veröffentlichung der CIA-Einschätzung zum Ursprung von Corona ein Versuch des US-Präsidenten Donald Trump sei, das Vertrauen der Amerikaner in die US-Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden wiederherzustellen.

„Der Zweck der CIA ist es, die Amerikaner zu schützen, uns vor ausländischen Bedrohungen und Gegnern zu bewahren. Aber wir müssen auch ehrlich zu den Amerikanern sein, und [Trump] hat mir und anderen gegenüber betont, dass sich diese Missionen nicht gegenseitig ausschließen.“

„Wir können beides tun“, so Ratcliffe.

US-Abgeordnete begrüßen Veröffentlichung

Die Entscheidung der CIA wurde von mehreren Abgeordneten begrüßt.

„Ich sage seit Januar 2020, dass COVID aus einem Labor stammt. Ich bin froh, dass die CIA aufholt!“, kommentiert der republikanische US-Senator Jim Banks die Entscheidung am 25. Januar auf der Social-Media-Plattform X.

Der republikanische US-Kongressabgeordnete Michael McCaul schrieb am 25. Januar auf X, dass er „froh sei zu sehen, dass die CIA unter der Leitung von Direktor Ratcliffe Informationen über die Ursprünge von COVID freigebe und endlich erkläre, dass es höchstwahrscheinlich aus einem Labor in Wuhan stamme.“

„Die KPCh wusste, dass sich das Virus ausbreitete, aber anstatt die Welt zu warnen, vertuschte sie den Vorfall massiv – sie vernichtete Laborbeweise und inhaftierte oder tötete Ärzte, die sich zu Wort meldeten“, schrieb er.

„Die Amerikaner haben ein Recht auf die volle Wahrheit über diese Katastrophe, und die CIA unter Präsident Trump wird ihnen endlich dabei helfen, sie zu erfahren“, sagte McCaul.

KPCh in Missouri auf Schadensersatz verklagt

Am Montag, 27. Januar, hat Missouri die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) vor Gericht gestellt, nachdem der US-Bundesstaat sie wegen Schäden aufgrund der Corona-Pandemie verklagt hatte. Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

„Wir bringen China vor Gericht, um sie für die Freisetzung von COVID-19 in die Welt zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte der Generalstaatsanwalt von Missouri, Andrew Bailey in einer Pressemitteilung, wie der Fernsehsender „KAIT8“ berichtete .

Missouri ist damit der erste US-Bundesstaat, der die KPCh und ihre relevanten Einrichtungen wegen Handlungen verklagt, die die weltweite Ausbreitung von Corona ermöglicht haben sollen.

Baileys Büro kündigte an, dass es 25 Milliarden US-Dollar Schadensersatz für Handlungen fordern wird, die seiner Meinung nach zu erheblichen Verlusten an Menschenleben und wirtschaftlichen Schäden in Missouri geführt und den Bürgern des Bundesstaates geschadet haben.

Die KPCh wies jegliche sachliche oder rechtliche Grundlage für die Klage, als sie im Jahr 2020 eingebracht wurde, zurück und bezeichnete sie als „sehr absurd“.

Kritiker des Prozesses bezeichnen ihn als einen Versuch, der KPCh öffentlich die Schuld an der Corona-Pandemie zuzuschieben. Einige Rechtsexperten warnen auch davor, dass der Fall einen riskanten Präzedenzfall schaffen könnte, der es ausländischen Regierungen ermöglicht, die USA vor Gerichten auf der ganzen Welt zu verklagen.

Die Artikel erschienen im Original auf theepochtimes.com unter den Titeln „CIA Director Says New COVID-19 Assessment Restores Trust in US Intel Agencies“ und „Missouri Takes CCP to Court for $25 Billion Over Hoarding of COVID-19 Protective Equipment“. (deutsche Bearbeitung er)