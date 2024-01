Paris könnte den „Trick mit den Gelbwesten“ wiederholen, um die Proteste umzudrehen

In einem Exklusivinterview mit Epoch Times analysiert Jean Lassalle, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und Abgeordneter, die aktuelle Bewegung in Frankreich. Er ist ehemaliger Vorsitzender der Bewegung Résistons! (Widerstand leisten!), nahm an Demonstrationen der Bauern teil und postete unter anderem auf X: „Das ist kein Leben mehr. Diejenigen, die in dieser Situation sind, sollen aufstehen. Die Zeit ist gekommen.“

Lassalle wünscht sich zwar, dass die Mobilisierung an Fahrt gewinnt. Doch befürchtet er, dass die Behörden alles tun werden, um den Zorn der Landwirte zu diskreditieren. Er schlägt vor, die Kampagnen in Frankreich zu einer großen nationalen Sache zu machen.

Überall im Land setzen die Landwirte ihre Aktionen und Demonstrationen fort. Wird das noch mehr an Fahrt aufnehmen? Einige vergleichen die Wut der Landwirte mit der Gelbwesten-Bewegung von 2018. Ziehen auch Sie diese Parallele?

Ich möchte all diese Landwirte würdigen, die den Mut haben, aufzustehen – aber auch meine Traurigkeit zum Ausdruck bringen, wenn ich sehe, dass sie in dieses Extrem geraten.

Niemand demonstriert aus Vergnügen und vor allem nicht die Landwirte, die, wenn sie von zu Hause weggehen, ihren Hof und Betrieb unbewirtschaftet zurücklassen müssen. Es gibt niemanden, der die Arbeit für sie erledigt, und deshalb sind sie nicht oft auf der Straße.

Gleichwohl finde ich es sehr hoffnungsvoll, dass Männer und Frauen, die am Rande des Abgrunds stehen, aufstehen, sich zur Wehr setzen und ihre Forderungen äußern.

Ich wünsche mir daher, dass die Bewegung größer wird und dass die Ängste und Sorgen sich bündeln, sowohl auf französischer als auch auf europäischer Ebene. Ich glaube, dass der Zeitpunkt dafür gekommen ist.

Die Aktionen müssen sehr friedlich fortgesetzt werden, das ist die Voraussetzung. Ich hielt es übrigens von Anfang an für notwendig, dieser wunderbaren Bewegung meine Unterstützung und die der Widerstandskämpfer zu geben, die eigentlich ganz ähnlich begonnen hat wie die der Gelbwesten vor fünf Jahren.

Heute leiden alle im gleichen Maße, erleben das gleiche Ausgeliefertsein angesichts dieses erbarmungslosen Systems, mit dem wir uns konfrontiert sehen. Wir müssen uns selbst wieder zurückgewinnen, unseren Anteil am Leben und die Landwirte müssen ihre Überlebenskraft wiederfinden.

Man hat das Gefühl, dass die Behörden die Protestbewegung immer größer werden lässt. Gestern haben Landwirte in Agen im Departement Lot-et-Garonne vor der Präfektur Feuer gelegt, und die Polizei hat nicht reagiert. Warum?

Ich denke, dass die öffentliche Hand, wer auch immer sie ist, der Staat, die Regierung, alle, die eine Form von Macht darstellen, Zeit gewinnen wollen.

Und dahinter steckt eine clevere Idee, nämlich zu versuchen, den Trick mit den Gelbwesten zu wiederholen. Das heißt, zu warten, bis es zu Ausschreitungen kommt, um die öffentliche Meinung umzudrehen und so die Bewegung zu schwächen. Ich denke, dass dies das Ziel ist.

Die französischen Bauern sind über bestimmte Haltungen der Großindustrie empört. Werden bei der derzeitigen Inflation die Industriellen, die die größten Gewinnspannen erzielen, die höheren Einkaufspreise für die Landwirte abfedern? Oder wird der Verbraucher noch mehr bezahlen müssen?

Dieses System ist völlig durcheinander und unkontrollierbar. Wie üblich sind es die Verbraucher und die Bauern, die teuer bezahlen. Vielleicht ist es an der Zeit, in ein neues Paradigma, in eine neue Dimension einzutreten, um Probleme zu lösen, die auf den ersten Blick über uns hinausgehen.

Aber dafür müssen wir, die Entscheidungsträger, Politiker, Journalisten und vor allem die Beamten, ein wenig Bescheidenheit aufbringen und den Weg zurück in die Dorfsäle finden.

Es geht zwar um die Landwirtschaft, aber auf diesen Blockaden sehen Sie den Bürgermeister, der verzweifelt ist, weil ihm die letzte Lehrerstelle gestrichen wurde. Sie sehen den Arzt oder die Krankenschwester, die weinen, weil die letzte Entbindungsstation geschlossen wurde.

Das ist ein viel umfassenderes und allgemeineres Problem. Und deshalb müssen all diese Männer und Frauen demonstrieren gehen, um uns gemeinsam dazu zu bringen, wirkliche Lösungen zu finden.

Die Demonstranten prangern auch den unlauteren Wettbewerb auf mehreren Ebenen an – den zwischen den europäischen Ländern, aber auch den weltweiten Wettbewerb im Zusammenhang mit den Freihandelsverträgen mit Ländern, die nicht dieselben Vorschriften einhalten müssen …

Wir haben das demokratische Modell verlassen und ich glaube, dass die sogenannte „glückliche Globalisierung“, deren Vorzüge man uns vor Jahren verkauft hat, sowie die Ökonomisierung der Welt ihren Teil dazu beigetragen haben.

Die Länder, die Sie erwähnen, sind genauso verloren wie wir. Und sie stehen selbst in anderen Bereichen im Wettbewerb mit anderen Ländern.

Frankreich muss sich wieder in den Mittelpunkt des globalen Geschehens stellen. Es ist das Ursprungsland der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Das ist eine kosmopolitische Dimension. Die Zeit ist reif dafür.

Ich für meinen Teil schlage vor, die Kampagnen in Frankreich zu einer großen nationalen Sache zu machen.

Dann müssen, wie ich es ebenfalls seit Jahren vorschlage, vier Milliarden Euro in unsere ländlichen Gebiete investiert werden. Wenn wir vier Milliarden Euro während einer Präsidenten-Amtszeit investieren, wird sich das bemerkbar machen.

Außerdem würde ich denjenigen, die sich zwar auf dem Hof nicht um die Tiere kümmern, aber mithelfen, ein Gehalt geben. Insbesondere denjenigen, die nur von 400 oder 500 Euro im Monat leben.

Der Artikel erschien zuerst bei der französischen Epoch Times unter dem Titel „Jean Lassalle: ‚Je propose de faire des campagnes de France, une grande cause nationale’“ (Deutsche Bearbeitung ks)