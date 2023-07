Rückzug aus Afghanistan: Wie das amerikanische „Kartenhaus“ zusammenbrach

US-Marineeinheiten sichern am 15. August 2021 das Abbey Gate nach der Explosion eines Selbstmordattentäters vor dem internationalen Flughafen in Kabul. Damals wurden mehr als 13 US-Soldaten und mehr als 170 Afghanen getötet. Foto: US-Verteidigungsministerium via AP

Aus dem chaotischen Rückzug der US-Armee aus Afghanistan 2021 sind neue Lehren zu ziehen, sagen Zeugen bei einer Anhörung am 27. Juli vor dem Auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses.

Jacob Smith, Oberstabsfeldwebel der US-Armee, war während des 20-jährigen Krieges gegen die Taliban 14-mal in Afghanistan im Einsatz. Unter anderem in einer Ranger-Einheit unter der Führung des demokratischen Abgeordneten Jason Crow (Colorado) und in der gleichen Einsatzgruppe wie der Republikaner Brian Mast (Florida).

Einer der beiden Politiker, mit denen er auch zusammen gekämpft hat, ist jetzt Vorsitzender des Unterausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des Repräsentantenhauses – der andere dessen ranghöchstes Mitglied. Smiths Aussage vor den beiden ehemaligen Offizieren der Kampfeinheiten zeigt deutlich die Verwirrung auf, die damals herrschte.

Insgesamt dauerte die Anhörung am 27. Juli dreieinhalb Stunden. Es wurde deutlich, dass das Außenministerium es versäumt hatte, zu planen, während die Regierung sich geweigert hatte, sich an die veränderten Umstände anzupassen. Letztendlich hatte dies den Grundstein für den chaotischen und tödlichen Abzug aus Kabul im August 2021 gelegt.

„Der Konflikt in Afghanistan hat mein gesamtes Erwachsenenleben bestimmt“, sagte Smith vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses. 2002 hatte er seinen „ersten Schritt“ als Infanterie-Kampftruppführer gemacht. Danach war er wiederholt in verschiedenen Funktionen zurückgekehrt, bis er im Herbst 2020 ranghoher Unteroffizier auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram in der Nähe von Kabul wurde.

Smith ist immer noch im aktiven Dienst und der Oberstabsfeldwebel eines Infanterie-Bataillons der 10. Gebirgsdivision, stationiert in Fort Drum, New York.

„Luftwaffenstützpunkt Bagram besser für Evakuierung geeignet“

Als ranghöchster Unteroffizier der Gebietsunterstützungsgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram war Smith seit Oktober 2020 für die Überwachung der „Lebenserhaltungssysteme“ in Bagram und acht weiteren Stützpunkten verantwortlich. Die USA wollten diese der afghanischen Regierung übergeben, um den von Präsident Joe Biden am 11. September 2021 gesetzten Termin für den Abzug aller US-Truppen und Regierungsvertreter aus Afghanistan einzuhalten.

Damals lautete die Anweisung, „Ordnung, Disziplin und Würde aufrechtzuerhalten, während wir zusammenbrechen“. „Wir sollten nicht einfach aufgeben und gehen. Wir sollten außergewöhnlich geordnete Stützpunkte an die afghanische Regierung übergeben“, erinnerte sich Smith.

Im Mai 2021 wurde ihm die Aufgabe übertragen, als ranghöchster Berater für Bagram tätig zu sein, was die Überwachung „aller Sicherheitsmaßnahmen und Zugangskontrollpunkte auf Bagram“ umfasste. Bagram war eine riesige Luftwaffenbasis, die im Grunde als Hauptquartier für die US-Truppen in Afghanistan fungierte.

„Irgendwann im Frühjahr erhielten wir das erste vorläufige Planungsdatum, um auf den 11. September 2021 hinzuarbeiten“, erinnerte er sich und merkte an, dass der Befehl lautete, alle Stützpunkte zu schließen – bis auf zwei: Bagram und den internationalen Flughafen Hamid Karzai (HKIA) in Kabul.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich einmal im März oder April am HKIA mit Mitarbeitern der US-Botschaft getroffen, die nach Bagram gekommen waren, um festzustellen, ob dies ein geeigneter Ort für die „Evakuierungsoperation von Zivilisten“ (Non-Combatant Evacuation) sei.

In diesem ersten Gespräch sagte Oberstabsfeldwebel Smith: „Mir wurde gesagt, dass der HKIA die andere Option sei. Vor diesem Treffen habe ich den Notfallplan für eine Evakuierungsoperation geprüft, der bereits Jahre zuvor erstellt worden war. Der Notfallplan ging von 45.000-50.000 Personen aus, die evakuiert werden müssten.“

Das US-Botschaftsteam sei jedoch davon ausgegangen, dass die Evakuierungsoperation zwei- bis dreimal so groß sein würde, so Smith. Somit für 120.000 bis 140.000 Personen.

Im Mai, nachdem er die Sicherheitsverantwortung in Bagram übernommen hatte, empfahl Oberstleutnant Smith der US-Botschaft, die Evakuierungsoperation von Bagram aus durchzuführen – nicht vom HKIA.

Smith nannte vier Gründe:

Der Luftwaffenstützpunkt Bagram konnte 130.000 Menschen versorgen. Er verfügte über 35.000 Schlafplätze, ausreichend Wasser, vier Speisemöglichkeiten und Lebensmittel, die die Flüchtenden hätten ernähren können. Und das, ohne dass die Infrastruktur überlastet würde. Smith habe „persönlich für Lebensmittel im Wert von über 2 Millionen Dollar unterschrieben, die an die afghanische Regierung übergeben wurden“. Der HKIA konnte dagegen nur etwa 3.000 Menschen aufnehmen.

HKIA war ein ziviler Flughafen mit einem offenen Flugfeld. Er wurde nicht vollständig vom Militär kontrolliert. Laut Smith hatte er erhebliche Schwachstellen in der Sicherheit. Bagram dagegen umfasste ein komplett gesichertes Flugfeld, das nur mit einer massiven Militäroffensive überrannt oder durchbrochen werden konnte.

HKIA war von der Stadt Kabul und ihren 4,4 Millionen Einwohnern umgeben. Wenn es zu einem Kampf käme, würde dieser in einem städtischen Umfeld stattfinden und wäre äußerst schwierig zu führen und zu kontrollieren. Bagram hat eine kleine Stadt an der Westseite und offenes Gelände an den anderen drei Seiten. Bewegungen jeglicher Art konnten sehr früh entdeckt, kontrolliert oder eliminiert werden. Die Verteidigungsfähigkeit von Bagram war exponentiell größer als die von HKIA.

Bagram verfügte über zwei große und zwei tragbare Verbrennungsanlagen und „Materialschredder“, mit denen Fahrzeuge und „empfindliche Ausrüstung“ im industriellen Maßstab in kurzer Zeit vernichtet werden konnten. HKIA besaß das nicht.

Nach Smiths Abzug verblieb eine einzige US-Truppe in Afghanistan

Oberstleutnant Smith hatte dem Untersuchungsteam der Botschaft alle seine Punkte dargelegt, wie er am 27. Juli mitteilte. Während der Sitzungen im Mai und Juni schienen sie seiner Einschätzung zuzustimmen, dass Bagram der beste Ort für eine Evakuierungsoperation sei, und nicht der internationale Flughafen Hamid Karzai in Kabul.

Am 14. Juni erhielt er die Anweisung, „Bagram bis zum 4. Juli zu schließen, also weit vor dem ursprünglich geplanten Termin am 11. September“. Der HKIA sollte jedoch geöffnet bleiben und „eine schnelle Eingreiftruppe“ beherbergen. Von da an wurden ohne jede Erklärung oder weitere Diskussion „alle Gespräche über die Durchführung einer Evakuierungsoperation“ eingestellt. „Meines Wissens glaubte man in der Botschaft, dass die Taliban nicht nach Kabul vordringen und es einnehmen würden und dass eine Evakuierungsoperation unnötig sei“, teilte Smith mit.

Oberstabsfeldwebel Smith verließ Afghanistan im Juli. „Meine Gedanken waren bei den Truppen, die vor Ort bleiben würden, da die Taliban am Tag meiner Abreise etwa 50 Prozent Afghanistans kontrollierten“, erinnert er sich. Danach sollte eine einzige US-Infanteriekompanie der 10. Gebirgsdivision – eine Kompanie besteht in der Regel aus 200 Soldaten – den HKIA, die Botschaft und andere Einrichtungen der „Grünen Zone“ in Kabul schützen.

„Ein Gebiet, das einst von Hunderten Soldaten und Auftragnehmern geschützt wurde, wurde nun von 113 amerikanischen Soldaten und zwei Kompanien unserer türkischen Partnerkräfte geschützt“, sagte Smith. Trotzdem wies er darauf hin, dass etwa 430 weitere US-Soldaten, die nicht an Kampfhandlungen beteiligt waren, ebenfalls zum HKIA geschickt wurden.

„Dies war die einzige Truppe, die am 26. August 2021 in Afghanistan verblieb“, so Smith. Durch die Selbstmordattentate an diesem Tag am HKIA kamen mehr als 180 Menschen zu Tode – darunter 13 Angehörige des US-Militärs. Diese markierten das Ende von Amerikas zwei Jahrzehnte andauerndem, generationenübergreifendem Krieg gegen die Taliban.

Vier Entscheidungen führten zum Unglück

Weitere Aussagen während der 200-minütigen Anhörung beschrieben in quälendem Detail den Anfang vom Ende. Einer war der des pensionierten Armee-Oberst Seth Krummrich, der 2021 als Stabschef für Spezialeinsätze im U.S. Central Command tätig war. Der andere Bericht stammte von dem pensionierten Armee-Oberst Christopher Kolenda. Dieser ist Absolvent der Militärakademie West Point und führte Truppen in Afghanistan an. Zudem nahm er an den Doha-Gesprächen mit „den Taliban-Diplomaten“ teil.

2020 fanden in Doha, der Hauptstadt von Katar, die Verhandlungen zwischen den Taliban und den Vereinigten Staaten statt, mit dem Ziel, eine politische Lösung für den Konflikt in Afghanistan zu finden.

„Ich glaube, dass vier Präsidentschaftsregierungen und das Fehlen einer konsequenten Afghanistan-Strategie für dieses Scheitern mitverantwortlich sind, nicht nur die Biden-Regierung“, sagte Krummrich. Seiner Meinung nach liege jedoch die Hauptverantwortung für die gescheiterte Übergangs- und Evakuierungskrise bei der Biden-Regierung, denn diese Regierung habe den Zeitplan und die Operation in Gang gesetzt.

Diese Aussage fasst die Essenz eines 85-seitigen Berichtes zusammen, der die acht Monate zwischen Januar und August 2021 analysiert. Er wurde am 30. Juni vom Außenministerium veröffentlicht und konzentriert sich auf Entscheidungen vor der Biden-Regierung. Danach erfolgte ein 106-seitiger Zwischenbericht der Republikaner im Repräsentantenhaus, der die Entscheidungen innerhalb der Biden-Regierung hervorhob.

Krummrich legte eine Abfolge von vier Entscheidungen dar, die aus seiner Sicht zum Unglück geführt haben.

Die Nichteinhaltung des Doha-Abkommens: „Es gab sieben Bedingungen für die Taliban zum vollständigen Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan. Die Taliban haben sechs der sieben Bedingungen nicht erfüllt. Darunter fiel eine Reduzierung der Gewalt auf beiden Seiten. „Wir haben unsere Unterstützung für die afghanischen Streitkräfte stark eingeschränkt, während die Taliban ihre Angriffe um bis zu 70 Prozent erhöhten“, so Krummrich. „Dennoch haben wir mit dem Rückzug begonnen.“

„Selektive nachrichtendienstliche Blindheit“ durch Beamte der Regierung und des Außenministeriums: „Es gab nur sehr wenige Beweise dafür, dass der Plan der Regierung Biden funktionieren würde, und eine ganze Reihe von Beweisen, die darauf hindeuteten, dass der Plan scheitern würde“, so Krummrich. Alle militärischen Befehlshaber vor Ort und im Pentagon hätten Biden geraten, sich nicht zurückzuziehen.

Schlechtes Timing: Das Zeitfenster für den Abzug im Sommer, der am 11. September enden sollte, fiel „in die Hochphase der bekannten Kampfsaison, wenn die Taliban am stärksten, aggressivsten und logistisch am leistungsfähigsten“ sind.

Ein kurzes Planungs- und Ausführungsfenster, das „dem Verteidigungsministerium und den zwischengeschalteten Stellen nur wenig Zeit für die vollständige Planung und Durchführung des Rückzugs ließ“. Eine militärische Planungsmaxime lautet: ein Drittel Zeit zum Planen, zwei Drittel Zeit zum Üben, bevor die Operation durchgeführt wird.

„Schnelles Handeln, ohne die Folgen zu studieren“

Wie Oberstleutnant Smith erklärt hatte, gab es nach Mai oder Juni keinen Plan, keine Diskussion über einen Plan, kein „Worst-Case-Szenario“. „Besonnenheit und Geduld wurden durch schnelles Handeln ersetzt, ohne die Zeit, die Folgen zu studieren und die Risiken zu mindern“, sagte Krummrich.

So schrecklich sich die Dinge auch entwickelt haben, er sagte, dass die Vereinigten Staaten im August 2021 tatsächlich eine Chance hatten.

Ich hasse die Taliban; sie sind der Feind“,

sagte der pensionierte Armee-Oberst Krummrich.

„Aber eines muss ich ihnen lassen: Sie haben uns geholfen, das Land zu verlassen. Das war der einzige Teil des Doha-Abkommens, den sie eingehalten haben. Wenn die Taliban gewollt hätten, hätten sie unser Evakuierungsflugzeug abschießen und uns auf dem Weg dorthin noch mehr demütigen können.“

Der vollständige Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Witnesses Pinpoint How ‘House of Cards’ Collapsed in 2021 Afghan Evacuation

“ (redaktionelle Bearbeitung il, deutsche Version gekürzt)