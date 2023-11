„Honest Reporting“ (Ehrliche Berichterstattung) ist eine private Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Medien auf Vorurteile gegen Israel zu überprüfen. Gestern, am 9. November 2023, stand ein Artikel auf der Seite der Organisation im weltweiten Interesse. „Honest Reporting“ berichtete darin über Journalisten führender Nachrichtenagenturen, die mit den Hamas-Terroristen gemeinsam nach Israel eingedrungen sein sollen, als hunderte Zivilisten bestialisch ermordet wurden.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu schrieb gestern Vormittag auf X (ehem. Twitter) zum „Honest Reporting“-Bericht: „These journalists were accomplices in crimes against humanity; their actions were contrary to professional ethics” („Diese Journalisten waren Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit; ihr Handeln verstieß gegen die Berufsethik“).

„Honest Reporting“ hatte in seiner Schlagzeile doppeldeutig von einer Grenzüberschreitung geschrieben.

„Eingebetteter Journalismus“

Embedded Journalism (eingebetteter bzw. integrierter Journalismus) wurde als Begriff im zweiten Irakkrieg (Dritter Golfkrieg) 2003 von den Amerikanern geprägt, als diese zivilen Kriegsberichterstatter bestimmten Militäreinheiten zugewiesen hatten. Die teilnehmenden Journalisten wurden von der Armee zudem verpflichtet, im Vorfeld ein Spezialtraining zu absolvieren.

Der ehemalige WDR-Intendant und Journalist Friedrich Nowottny soll sich zur Idee eines Embedded Journalism einmal wie folgt geäußert haben: „Der Blick des Journalisten fällt durch den Sehschlitz des Panzers. Und der ist nicht sehr groß“.

Waren die von „Honest Reporting“ genannten Journalisten und Fotografen, die ihre Arbeiten an CCN, AP, Reuters, NYT geliefert haben, embedded?

Die Bilder von Shani Louk schockierten die Welt

Einer der von „Honest Reporting“ genannten Fotografen, Ali Mahmud, machte eine Aufnahme, welche die Entführer bzw. Mörder der Deutsch-Israelin Shani Louk zeigt. Ein Foto, das um die Welt ging, weil Ali Mahmud abdrückte, als der Pick-up mit der fast unbekleideten Leiche von Shani Louk an ihm vorbeifuhr.

Tagelang hatte sich niemand gefragt, wie diese Bilder überhaupt zustande gekommen waren, man ist einfach davon ausgegangen, dass sich die Terroristen gegenseitig fotografierten und AP eben an diese Bilder gekommen ist. War es so? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Debatte um die Fotografen aus Gaza.

Gaza hat keine Armee. Aber eine Führungsebene – teilweise im Ausland – welche tausenden schwerst bewaffneten Terroristen vorsteht. Komplizierter wird es da schon, wo beispielsweise der deutsche Minister Robert Habeck einen Videobeitrag auf „X“ veröffentlicht, mit dem Ansinnen, die öffentliche Debatte „zu entwirren“: „Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen“. Dort spricht Habeck dann allerdings anstatt von einem Terroranschlag und Terroristen, von einem „Angriff“ und von „Kämpfern“ (min. 08:09) der Hamas.

Auch wenn Habeck an anderer Stelle davon spricht, dass die Hamas eine „mordende Terrorgruppe“ ist, wäre die Lesart des Bundeswirtschaftsministers, wenn man sie auf die Arbeit der genannten Journalisten aus Gaza überträgt, näher an einer ethischen Rechtfertigung, als es der israelische Ministerpräsident und „Honest Reporting“ einordnen.

„Honest Reporting“ hat nach der Veröffentlichung dem Artikel ein Update hinzugefügt (hier übersetzt):

„Kurz nach der Veröffentlichung dieses Artikels wurden wir auf Aufnahmen von Hassan Eslaiah neben einem israelischen Panzer aufmerksam gemacht. Darüber hinaus ist ein Foto aufgetaucht, das Eslaiah mit dem Hamas-Führer und dem Kopf des Massakers am 7. Oktober, Yahya Sinwar, zeigt.“

Journalisten als willfährige Helfer des Terrors?

Tichys Einblick kommentierte die Frage nach der Rolle der für die internationalen Agenturen tätigen Journalisten gestern folgendermaßen:

„Denn im Fall des Angriffs vom 7. Oktober befanden sich die sechs arabischen Fotojournalisten wirklich in allernächster Nähe der Hamas-Operation, agierten fast wie ‚eingebettete‘ Fotografen im Sinne des „embedded journalism“, indem sie nicht von der Seite der palästinensischen Terroristen wichen, was immer die auch taten.“

Das Portal meint weiter, man dürfe die Rolle der Journalisten „durchaus problematisch empfinden“. Aber ist diese Rolle nur problematisch oder sind die Journalisten hier bereits des Terrors mitverdächtig, wo sie ihn hätten verhindern können? Um das festzustellen, müsste man wissen, auf welche Weise die Journalisten über den bevorstehenden Überfall informiert wurden.

Unabhängig davon: Ist nicht grundsätzlich jedes bewaffnete Eindringen auf israelisches Territorium ein Terroranschlag? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) fragte gestern Abend: „Journalisten als Helfer des Terrors der Hamas?“

Was sagen die Agenturen selbst? „Die Associated Press hatte keine Kenntnis von den Angriffen vom 7. Oktober, bevor sie stattfanden“, zitiert die FAZ eine Sprecherin der Agentur zu den Vorwürfen. Die Rolle der AP bestehe darin, heißt es weiter, „Informationen über Eilmeldungen auf der ganzen Welt zu sammeln, wo auch immer sie stattfinden, selbst wenn diese Ereignisse schrecklich sind und Massenopfer verursachen“.

Keine Zusammenarbeit mehr

AP erklärte: „Wir arbeiten nicht mehr mit Hassan Eslaiah zusammen, der gelegentlich als freier Mitarbeiter für AP und andere internationale Nachrichtenorganisationen in Gaza tätig war“. Hier lässt der Hinweis auf „andere internationale Agenturen“ vermuten, wie unsicher sich AP mittlerweile ist, wo man zunächst nicht auf die Veröffentlichung des Materials verzichten wollte. CNN, so heißt es bei der FAZ weiter, habe die Zusammenarbeit mit Eslaiah suspendiert, obwohl es „keinen Grund“ gebe, an seiner journalistischen Integrität zu zweifeln.

Auch Reuters hatte Material veröffentlicht und erklärt jetzt zu den Vorwürfen: „Reuters bestreitet kategorisch, dass es von dem Anschlag gewusst hat oder dass wir Journalisten am 7. Oktober in die Hamas eingeschleust haben.“ Man habe Fotos von zwei in Gaza ansässigen freiberuflichen Fotografen erworben, „die sich am Morgen des 7. Oktober an der Grenze aufhielten“ und zu denen man zuvor keinen Kontakt gehabt habe. Die veröffentlichten Fotos seien „zwei Stunden nach dem Abschuss von Raketen durch die Hamas im Süden Israels und mehr als 45 Minuten nach der israelischen Bekanntgabe aufgenommen“ worden, „dass Bewaffnete die Grenze überschritten hätten“.

Die Presseabteilung der israelischen Regierung ist sich indes sicher: Diese Journalisten seien „Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gewesen, ihr Handeln habe gegen die Berufsethik von Journalisten verstoßen. Interessant dürfte die Reaktion der Agenturen sein, wenn Israel offiziell gegen diese Journalisten vorgeht und sie als Terroristen einstuft.