TICKER Anschlag in Moskau: Kiew erklärt, „absolut nichts“ damit zu tun zu haben – FSB meldet 40 Tote

Schüsse, Explosionen und Feuer: Unbekannte haben eine Veranstaltungshalle nordwestlich von Moskau angegriffen. Bei dem Angriff haben Bewaffnete laut russischem Inlandsgeheimdienst FSB 40 Menschen getötet. In der „Crocus City Hall“ in der Stadt Krasnagorsk seien zudem ersten Erkenntnissen zufolge mehr als 100 Menschen verletzt worden, wurde die Behörde von der Agentur Interfax zitiert. Unter den Opfern sind auch Kinder.

Russlands zentrales Ermittlungskomitee nahm ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen „Terrorakts“ auf. Das teilt die Behörde im Nachrichtendienst Telegram mit. Unbekannte in Kleidung in Tarnfarben hätten die „Crocus City Hall“ kurz vor Beginn eines Konzerts gestürmt und das Feuer eröffnet, teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft mit.

Auf X (Twitter) spricht die Zentrale Ermittlungsstelle davon, dass ein mutmaßliches Auto der Angreifer identifiziert wurde. Es sei vermint. Zudem veröffentlichte die Behörde eine erste Namensliste der Opfer. Die meisten Opfer erlitten Schusswunden und/oder Kohlenmonoxidvergiftungen.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben „absolut nichts“ mit dem Schusswaffenangriff zu tun. „Lassen Sie uns klarstellen, dass die Ukraine absolut nichts mit diesen Ereignissen zu tun hat“, schrieb der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, am Freitagabend im Onlinedienst Telegram.

„Die Ukraine hat niemals terroristische Kriegsmethoden angewandt“, fügte Podoljak hinzu. Für die Ukraine sei es „wichtig, effektive Kampfhandlungen, offensive Aktionen vorzunehmen, um die reguläre russische Armee zu zerstören“ und die vor rund zwei Jahren begonnene Invasion zu beenden.

Die „Legion Freiheit Russlands“, eine in der Ukraine ansässige Gruppe kremlfeindlicher russischer Kämpfer, die regelmäßig bewaffnete Vorstöße in russische Grenzregionen unternimmt, bestritt ebenfalls jegliche Beteiligung an dem Angriff auf eine Konzerthalle in einem Vorort von Moskau.

„Wir betonen, dass die Legion nicht gegen russische Zivilisten kämpft“, erklärte die Gruppe auf Telegram und beschuldigte das „Terrorregime“ von Kreml-Chef Wladimir Putin, diese „blutige Provokation“ sowie die „Berichterstattung in den Medien“ darüber „vorbereitet“ zu haben.

Russlands Präsident Wladimir Putin lässt sich nach Kremlangaben „seit der ersten Minute“ über den mutmaßlichen Terroranschlag informieren. Putin erhalte über die entsprechenden Dienste ständig alle wichtigen Informationen über das Geschehen und die eingeleiteten Maßnahmen, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Die Chefin des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Valentina Matwijenko, drohte den Drahtziehern des Angriffs mit Vergeltung. „Diejenigen, die hinter diesem fürchterlichen Verbrechen stehen, werden die verdiente und unausweichliche Strafe dafür erhalten“, schreibt sie auf ihrem Telegram-Kanal.

Der Staat werde zugleich alles tun, um den Hinterbliebenen zu helfen, kündigte sie an. Die Regierung kündigte ebenfalls Hilfe an.

„Die gesamte Weltgemeinschaft muss dieses verabscheuungswürdige Verbrechen verurteilen“, schrieb die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa im Onlinedienst Telegram. Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von einer „schrecklichen Tragödie“.

Die Schüsse hätten 15 bis 20 Minuten angedauert, hieß es demnach weiter. Viele Besucher des Konzerts hätten sich ins Freie retten können. Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums konnte die Feuerwehr rund hundert Menschen durch den Keller in Sicherheit bringen.

Die den Sicherheitskräften nahestehenden Kanäle Basa und Masch im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Videos, auf denen große schwarze Rauchschwaden und aus dem Gebäude schlagende Flammen zu sehen waren. Laut der Nachrichtenagentur Tass stand ein Drittel des Gebäudes in Flammen. Das Dach soll eingestürzt sein.

Das Auswärtige Amt in Berlin schrieb im Onlinedienst X: „Die Bilder von dem furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen in der Crocus City Hall bei Moskau sind schrecklich.“ Die Hintergründe müssten rasch aufgeklärt werden.

Russland war in der Vergangenheit unter anderem Ziel von Anschläge islamistischer Gruppen, aber auch von Angriffen, die psychisch gestörten Menschen zugeschrieben wurden.

Im Jahr 2002 hatten tschetschenische Kämpfer im Moskauer Dubrowka-Theater 912 Menschen als Geiseln genommen, um den Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien zu fordern. Die Geiselnahme endete mit einem Angriff von Spezialeinheiten und dem Tod von 130 Menschen, von denen fast alle an dem vom Militär verwendeten Gas erstickten.

In den Sozialen Medien ist auf Videos zu sehen, dass ein mutmaßlicher Angreifer verhaftet und abgeführt wurde. Spezialkräfte sind vor Ort.

An dem Gebäude waren lodernde Flammen zu sehen und eine riesige Rauchwolke. In den Zuschauersälen gibt es Tausende Plätze:

Rund 100 Menschen waren Berichten zufolge zwischenzeitlich in dem brennenden Haus eingeschlossen. Nach Behördenangaben sind Dutzende Rettungswagen im Einsatz und viele Busse, um Menschen in Sicherheit zu bringen.

Zuletzt hatten westliche Botschaften vor Terroranschlägen in Moskau gewarnt. Der Kreml hatte dies als Provokation des Westens bezeichnet.

In Moskau sind alle Massenveranstaltungen abgesagt worden, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin mitteilte. Alle Sport-, Kultur- und sonstigen Veranstaltungen seien abgesagt worden für das Wochenende, schreibt der Bürgermeister in seinem Telegram-Kanal. Er bitte um Verständnis für die Maßnahme.

Kurz nach Bekanntwerden des Angriffs gab es bereits erste Reaktionen aus dem Ausland. Das Weiße Haus teilte auf Nachfrage mit, es gebe derzeit keine Anhaltspunkte für eine Verbindung in die Ukraine.

„Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in Washington.

Man könne noch nicht viel zu den Details mitteilen, rate aber zu diesem frühen Zeitpunkt eindringlich von der Annahme ab, dass es eine Verbindung zur Ukraine gebe.

„Die Bilder sind einfach schrecklich“, betonte Kirby außerdem und sagte, man sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Das US-Außenministerium rate amerikanischen Staatsbürgern vor Ort dazu, große Menschenansammlungen zu meiden.

Wie auf X/Twitter berichtet wird, kann noch nicht mit einem Löschen des Brandes begonnen werden:

Der russische Staatssender „Russia Today“ (RT) zeigte Bilder der brennenden „Crocus City Hall“ und sprach von „mehreren Toten“. Auf Bildern war zu sehen, wie mehrere Personen um sich schießen. Die Schießerei habe vor einem Konzert begonnen, meldete RT. Die weiteren Hintergründe waren zunächst vollkommen unklar.

