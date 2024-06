Ausland Wegen illegalen Waffenbesitzes

US-Präsident Biden will Sohn Hunter nicht begnadigen

US-Präsident Joe Biden will seinen wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilten Sohn Hunter nach eigenen Angaben nicht begnadigen. „Nein, ich werde ihn nicht begnadigen“, sagte Biden auf die Frage eines Reporters am Rande des G7-Gipfels in Italien am Donnerstag. Er werde die Strafe, die seinem Sohn auferlegt wird, auch nicht umwandeln, sagte Biden weiter.