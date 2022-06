„USA sollten sich Sorgen machen“: Admiral warnt vor Chinas rasanter Aufrüstung

Foto: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

Laut Admiral John Aquilino rüstet die Kommunistische Partei Chinas ihre Armee stärker auf als je zuvor. Das betrifft alle Bereiche und Funktionen der Armee, wie Marineschiffe, Flugzeuge der fünften Generation, Raketentruppen, Cybersicherheit, Raumfahrt und strategische nukleare Kraft, sagte er bei einer Veranstaltung des Forschungsinstituts Foundation for Defense of Democracies am 24. Juni.

Alle Amerikaner sollten sich um das Tempo, das Ausmaß und den Umfang Sorgen machen, in dem Chinas Militär wächst, warnte der Befehlshaber des US-Kommandos für den Indopazifik. Dabei warnte der Admiral auch vor der Absicht Pekings und was sie für eine „friedliche Welt“ in der Zukunft bedeutet.

Guams Rolle im Indopazifik entscheidend

Die Volksbefreiungsarmee bedrohe zudem die Insel Guam mit Raketenstreitkräften, sagte Aquilino. Als Verbündete der USA hat die Insel eine große Bedeutung für die amerikanische Militärpräsenz, und das dient wiederum als Abschreckung im Indopazifik.

Die Rolle Guams sei entscheidend, meint der Admiral, weil die Insel strategisch wichtig ist. „Wir müssen von Guam aus operieren. Wir müssen sowohl für Guam als auch von Guam aus kämpfen“, sagte der Admiral.

Guam biete durch ihre Lage im westlichen Pazifik eine Vielzahl an Funktionen in der Verteidigung, „sollten wir in eine Krisensituation geraten“. Und mit 125.000 US-Bürgern gehöre die Insel praktisch zum „Heimatland“.

Japan und Südkorea würden zur Abschreckung dienen, da sie als Partner der USA gemeinsam operieren. Er bezeichnete die indopazifische Region als „den halben Globus“. Mit gemeinsamen Streitkräften ihrer Verbündeten im Pazifik können die Vereinigten Staaten über große Entfernung hinweg „synchronisiert operieren“.

Neben der besorgniserregenden Entwicklung in der Aufrüstung von Pekings Armee sieht der Admiral eine generelle Bedrohung der Weltordnung.

Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) strebe danach, eine globale Militärmacht zu werden, erklärte er vor dem Unterausschuss für Verteidigungsangelegenheiten im Mai. Gleichzeitig würde Peking seinen Plan, Taiwan zu erobern, in die Tat umsetzen und konventionelle Waffen entwickeln, die sogar die USA erreichen können. (sza)

