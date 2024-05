Dauereinsatz im Katastrophengebiet: Schwere Schäden durch Hochwasser

Heftige Regenfälle haben vor allem im Saarland, aber auch in weiteren Regionen Südwestdeutschlands am Freitagabend und Samstagfrüh schwere Überflutungen mit hohen Sachschäden verursacht. Bundeskanzler Olaf Scholz und Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (beide SPD) sagten Samstagmittag bei einem Besuch in dem Katastrophengebiet den Betroffenen Unterstützung zu. Trotz nachlassender Regenfälle blieb die Lage zunächst vielerorts weiter angespannt, an mehreren Flüssen stiegen die Pegel am Samstag weiter an.

Stark betroffen waren neben der Landeshauptstadt Saarbrücken unter anderem die Städte Neunkirchen, Blieskastel und Ottweiler, wo nach einem Dammbruch die Altstadt unter Wasser stand. Weitere Dammbrüche gab es im Umland von Saarbrücken. Es wurde eine Großschadenslage ausgerufen. In mehreren Kommunen fiel der Strom aus oder musste aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden.

Die Katastrophe sei „ein Aufruf zur Solidarität und das wird auch so sein“, sagte Scholz bei einem Besuch im saarländischen Kleinblittersdorf. Aktuell stehe die akute Hochwasserhilfe im Vordergrund.

Der Kanzler zeigte sich bei dem Besuch beeindruckt davon, „welche Gewalt die Natur hat“. Er lobte die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und auch zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer: „Auf so etwas werden wir immer wieder angewiesen sein.“

Saarland im Ausnahmezustand

„Das Saarland befindet sich seit rund 36 Stunden im Ausnahmezustand“, sagte Rehlinger Samstagmittag in Kleinblittersdorf. Sie verwies auf noch in der Nacht gefasste Beschlüsse der saarländischen Landesregierung, betroffenen Bürgern sowie Kommunen Unterstützung zu gewähren. „Es soll niemand im Regen stehen bei dieser schwierigen Lage“, sagte die Ministerpräsidentin.

Auch sie dankte für die „unfassbare Einsatzbereitschaft“ vieler Ehrenamtlicher: „Wir können nur stolz sein auf so viel Tatkraft.“ Das Hochwasser verursachte nach den Worten Rehlingers in großen Teilen des Saarlands massive Schäden an der öffentlichen Infrastruktur sowie an privatem Eigentum.

Auf Facebook bildete sich zudem eine Gruppe „Hochwasser-Hilfe Saarland“ zur Koordination von Hilfegesuchen und Menschen, die ihre Hilfe anbieten möchten.

„Zwei Ahrtalerprobte Elektrotechniker bieten saarlandweit ihre Hilfe an, um die ausgelösten Hauptsicherungen im Keller in den Hausanschlußkästen zu erneuern, damit die Wohnungen wieder Strom haben. Wenn der Keller bereits leergepumpt ist, kanns ab morgenfrüh losgehen “, lautet einer der Einträge. Andere bieten Kleidung und Decken an.



Unterstützung durch THW und Bundespolizei

Das Technische Hilfswerk (THW) teilte am Samstag mit, seit Freitag seien mehr als tausend seiner Einsatzkräfte im Saarland und in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Diese hätten an vielen Orten „Menschen vor den Fluten gerettet und Wassermassen abgepumpt“. Auch Spezialtechnik sei im Einsatz.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verwies neben dem Einsatz des THW auch auf Unterstützung durch die Bundespolizei. „Der Bund unterstützt insbesondere das Saarland mit starken Kräften, um nach den schweren Überflutungen Menschenleben zu schützen und die Zerstörung durch die Wassermassen so weit wie möglich zu begrenzen“, erklärte Faeser in Berlin. Unterstützung leisteten auch Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern, etwa aus Baden-Württemberg.

Schadenshöhe noch nicht absehbar

Während mancherorts am Samstag bereits die Aufräumarbeiten begannen, wurde in Blieskastel der Scheitelpunkt des Hochwassers erst am Samstagabend erwartet. Da die Überflutung von Dämmen droht, wurden diese mit Sandsäcken verstärkt. Vielerorts stand in den Hochwassergebieten das Wasser in Häusern im Keller und im Erdgeschoss. Straßen waren unpassierbar, der Bahnverkehr teilweise eingestellt.

Steigende Pegelstände wurden auch von Saar, Ruwer und Mosel gemeldet. Hier bewegte sich am Samstag die Flutwelle flussabwärts. Höchststände am Unterlauf der Mosel sowie am Rhein dürften erst im Laufe der Pfingstfeiertage erreicht werden. In Koblenz, wo die Mosel in den Rhein mündet, wurden Schutzwände aufgebaut.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am frühen Samstagmorgen seine Unwetterwarnungen aufgehoben. Gleichwohl sei aber weiterhin mit heftigen Regenfällen und Gewitterschauern zu rechnen, hieß es. Von Unwetterschäden betroffen sind auch weitere Gebiete Südwestdeutschlands sowie in Frankreich, Belgien und Luxemburg. (afp/sua)