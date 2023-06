Gendersprache: Fortschritt oder ideologisiertes Sprachkorsett?

In den vergangenen Jahren ist eine Diskussion über die sogenannte „inklusive“ Sprache in der Gesellschaft aufgekommen – und hat für reichlich Zündstoff gesorgt. Was für die einen der Weg zu mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern sein soll, ist für die anderen künstliche, durch Ideologie getragene Sprachverhunzung.

Mittlerweile beschallen immer mehr Medien mit Gendersternchen, abgehackten Kunstpausen und Wortschöpfungen mit angehängten -Innen. An immer mehr deutschen Universitäten gibt es inzwischen Punktabzug für Studenten, wenn diese nicht gendern wollen.

Der Ursprung ist in den 1970er- und 1980er-Jahren zu finden, als Frauenbewegung und LGBTQ-Aktivisten verstärkt darauf drängten, Geschlechterfragen und Geschlechterungleichhei…