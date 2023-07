Großeinsatz in Gießen: Massive Angriffe gegen Polizisten am Rande des Eritrea-Festival

Am Wochenende war die Polizei in Gießen im Großeinsatz. Zahlreiche Personen landeten im Gewahrsam. 26 Polizisten wurden verletzt.

Steine, Flaschen, Rauchbomben. Momentan schaukeln sich die Berichte von Ausschreitungen aus Gießen vom Wochenende hoch. In den sozialen Medien sieht man dunkelhäutige Männer lautstark durch die Straßen ziehen, während Frauen mit ihren Kindern aus Angst das Weite suchen. Anlass war das umstrittene Eritrea-Festival, das vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland in den Messehallen veranstaltet wurde und den Zorn von Gegnern auf sich zog.

Während die Organisatoren des Festivals von einer kulturellen Veranstaltung sprechen, bezeichnen Kritiker das Treffen als „Massenmobilisierung“. Eine von ihnen ist die Frankfurter Aktivistin Ruth Bahta. Die Ärztin mit eritreischen Wurzeln hat den Verein United4Eritrea mitgegründet. Laut „Hessenschau“ wirft sie den Veranstaltern des Festivals vor, Propaganda für eine Regierung zu machen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist.

Laut Bahta gibt es in Deutschland eine „zweigeteilte Parallelgesellschaft“ der Eritreer. Die älteren, die schon vor Jahrzehnten nach Deutschland gekommen seien, seien regierungsnäher, erklärte die Medizinerin. Die jüngeren Eritreer hingegen, die erst vor Kurzem nach Deutschland geflohen seien, hätten ein ganz anderes Bild.

Ursprünglich hatte die Stadt Gießen das Festival untersagt. Grund waren gewaltsame Proteste im vergangenen Jahr. Der Veranstalter zog vor Gericht – und bekam recht.

Auf eine Anfrage der „Hessenschau“, warum die Messe Gießen der umstrittenen Veranstaltung trotz der bekannten Kritik und der Ausschreitungen im vergangenen Jahr auch dieses Mal Räume zur Verfügung stelle, teilte die Messe mit: „Wir vermieten frei von Diskriminierung.“

Auf Anregung der Polizei wurde in Gießen eine temporäre Waffenverbotszone vom 6. Juli 0:00 Uhr bis zum 9. Juli 23:59 Uhr eingerichtet, die durch aufgehängte Plakate gekennzeichnet wurde.

Bereits am 7. Juli trudelten mehrere Anrufe besorgter Bürger bei der Gießener Polizei ein. „Es kursieren Gerüchte, wonach die Gießener Bevölkerung gefährdet sei und man am besten das Stadtgebiet am Wochenende meiden soll“, hieß es in einer Pressemeldung der Polizei von 17:53 Uhr. Die Beamten appellierten, die „Falschmeldungen“ nicht weiterzuverbreiten.

Doch schon am nächsten Tag eskalierte die Lage. Über 1.000 Polizisten waren am Samstag im Einsatz. Sie kamen aus Hessen, dem Saarland, Sachsen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und von der Bundespolizei, zudem ein Wasserwerfer sowie Polizeihubschrauber.

Um 5:30 Uhr morgens waren erste Personengruppen zu den Messehallen unterwegs, teilte ein Polizeisprecher mit. Anhand eines Videos ergaben sich laut Polizei Hinweise auf einen geplanten Angriff auf die Kulturveranstaltung. „Mit einer Vielzahl von Einsatzkräften konnte das Vordringen zu den Hessenhallen verhindert werden.“ Rund 60 Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Während des Tages kam es zu Angriffen gegen Beamte. Steine und Flaschen flogen in Richtung Polizisten, Rauchbomben wurden entzündet. Die Beamten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Aufgrund der „dynamischen Lage“ riet die Polizei den Bürgern schließlich, das Stadtgebiet zu meiden. Wer keine dringenden Besorgungen in der Stadt zu erledigen habe, solle die Innenstadt weiträumig umfahren, hieß es.

In den sozialen Medien boten sich folgende Bilder:

