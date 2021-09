Merkel lobt Laschet als „sehr erfolgreichen“ Ministerpräsidenten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Arbeit von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident gelobt.

„Armin Laschet führt dieses größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland sehr erfolgreich“, sagte Merkel am Sonntag nach einem gemeinsamen Besuch mit Laschet in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten Nordrhein-Westfalens. „Wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen“, sagte Merkel. „Armin Laschet weiß um meine Unterstützung.“

Laschet steht angesichts miserabler Umfragewerte drei Wochen vor der Bundestagswahl unter Druck. Die Union liegt zum ersten Mal seit vielen Jahren in Umfragen hinter der SPD. Bei der persönlichen Beliebtheit rangiert Laschet zudem deutlich hinter SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Merkel sagte, sie wolle Laschet in der verbleibenden Zeit bis zur Bundestagswahl bei verschiedenen Gelegenheiten unterstützen. Dabei nannte sie einzelne Termine wie die Abschlusskundgebung unmittelbar vor der Wahl, einen CDU-Termin am Montag zur Digitalisierung und eine Bundestagsdebatte am Dienstag. „Mit dem Herzen bin ich natürlich sehr dabei“, sagte Merkel außerdem zu ihrer Beteiligung am Wahlkampf. (afp/oz)

