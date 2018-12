Pößneck: Versehentlich junge Männer angerempelt – 18-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt und getreten

Eine junge Deutsche traf am 20. Dezember auf vier „dem äußeren Anschein nach“ ausländische junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren.

An diesem frühen Donnerstagabend war die 18-Jährige von einer Feier kommend auf dem Nachhauseweg. Nach Angaben der Polizei war sie in einem „leicht angetrunkenen Zustand“, als sie am Mittelweg einen der vier jungen Männer versehentlich anrempelte. Daraufhin schlug sie dieser mit der Faust nieder.

Durch die 3 weiteren Täter wurde die am Boden liegende Frau massiv mit den Füßen gegen Kopf und Körper getreten.“ (Polizeibericht)

Wie die Polizei Thüringen weiter berichtet, schlugen und traten die Täter ihr Opfer bis es das Bewusstsein verlor. Als das Mädchen nach etwa 15 Minuten wieder zu sich kam, waren die jungen Männer bereits geflüchtet.

Die Geschädigte erlitt starke Prellungen an Körper und Kopf und musste zwei Tage lang im Krankenhaus behandelt werden.“ (Landespolizeiinspektion Saalfeld)

Die Anzeige der gefährlichen Körperverletzung gegen die gemeinschaftlich handelnden Täter wurde am Abend des 22. Dezember gemacht.

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den bisher unbekannten Tätern bittet die Polizeiinspektion Saale-Orla um Hinweise unter Telefon 03663 / 431 – 0.

