Springer-Restrukturierung: Weniger Journalismus zugunsten der Rendite

Der Axel-Springer-Verlag will den Konzern ab 2020 deutlich umstrukturieren, so eine Mitteilung vom 30. September. Friede Springer, "ewige Hüterin der Träume ihres Mannes Axel Cäsar", erfülle dem Vorstandsvorsitzenden den Traum von einem "Weltreich mit Rubrikenanzeigen", so die Einschätzung des Manager-Magazins.