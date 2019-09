Norwegen nimmt keine „Flüchtlinge“ von Mittelmeerschiffen auf – Deutsches Schiff „Eleonore“ wird beschlagnahmt

Norwegens Justiz- und Einwanderungsminister Joran Kallmyr erklärt im norwegischen Rundfunk NRK, dass Norwegen trotz keinen einzigen Migranten vom Schiff „Proactiva Open Arms“ übernehmen wird und das gleiche für diejenigen auf der „Ocean Viking“ von Ärzte ohne Grenzen gilt. Frankreich hatte eine entsprechende Anfrage gestellt.

Kallmyr ergänzt, dass Norwegen keine „Flüchtlinge“ aufnehmen wird, solange es keine grundsätzlichen „Mechanismen gibt, die diese Personen von der Überfahrt abhalten“. Es müsse ein System geben, dass die Afrikaner, die in Europa keine Chance auf Asyl haben, schnell zurückgeschickt werden.

Zwei Schiffe suchen Häfen, deutsches Schiff erpresst sich Zugang zu Italien

Das deutsche Schiff „Eleonore“ der NGO Mission Lifeline darf in Italien anlegen, teilt deren Sprecher Axel Steier mit. Gleichzeitig warten noch zwei weitere Schiffe mit Migranten auf dem Mittelmeer auf Einfahrt in Häfen.

Die „Eleonore“ hat einen deutschen Kapitän, Claus-Peter Reisch, der trotz eines Verbotes von italienischer Seite in deren Gewässer gefahren war. Er hatte – wie zuvor schon öfter passiert – den Notstand an Bord ausgerufen, da die Zustände nicht mehr tragbar seien. „Wenn das Schiff zum Seenotfall wird, dann ist dies prinzipiell möglich“, sagte Lifeline-Sprecher Axel Steier dpa.

Die italienische Finanzpolizei habe die Erlaubnis gegeben, in den Hafen von Pozzallo auf Sizilien zu fahren, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation Mission Lifeline. Die Migranten dürften an Land. Die „Eleonore“ werde beschlagnahmt, hieß es aus dem Innenministerium in Rom. Die „Eleonore“ hat mehr als 100 Migranten an Bord.

Weiterhin sind die Schiffe „Alan Kurdi“ mit 13 Tunesiern und die „Mare Jonio“ mit 34 aufgesammelten Migranten auf der Suche nach Häfen. Die „Alan Kurdi“ nahm die Menschen in maltesischen Gewässern auf, Malta verweigert die Aufnahme und verlangt ein Zurückbringen nach Tunesien. Das Schiff „Alan Kurdi“ ist jedoch auf Kurs nach Malta. Die „Mare Jonio“ wartet seit Tagen vor Lampedusa auf Einfahrt. (ks)