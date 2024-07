SPIELE-TICKER 28.07. : Übersicht deutscher Wettkämpfe und Medaillenkämpfe

Von 08:30 Uhr bis Sonntag früh 04:00 Uhr kommen Sportbegeisterte auch am 5. Tag der Olympischen Spiele auf ihre Kosten. Die deutschen Athleten messen sich heute in 19 Disziplinen mit internationalen Sportlern.

Die erste Medaille des Tages könnten die Schützen Christian Reitz und Robin Walter um 9:30 Uhr für Deutschland holen. Weitere Möglichkeiten für Medaillen gibt es für die Deutschen im Schießen, Mountainbiking, Schwimmen und Fechten. Übertragen werden die Wettkämpfe heute auf ZDF und Eurosport 1.

8:20 Uhr: Gerätturnen nur mit einzelnen Deutschen

Die deutschen Turner müssen zum zweiten Mal nacheinander eine herbe Enttäuschung verkraften. Wie bei den Europameisterschaften in Rimini vor gut drei Monaten verpasste das Team auch bei den Olympischen Spielen in Paris das Mannschaftsfinale.

In den Einzeldisziplinen hat es in der Qualifikation hingegen für zwei Turner gereicht. Lukas Dauser wird am 5. August am Barren trotz Verletzung um eine Medaille kämpfen, während Nils Dunkel das Finale im Sechskampf am 31. Juli bestreitet.

8:10 Uhr: Schlechte Welle für Surfer

Die beiden deutschen Surfer Tim Elter und Camilla Kemp haben als Dritter und Letzter ihrer Gruppe die Qualifikation für Runde 3 verpasst. Heute müssen sich die Surfer nochmal in Runde 2 beweisen, um weiter im Rennen um die olympische Medaille zu bleiben.

Spielplan 27. Juli 2024 – Olympia Tag 5

Änderungen vorbehalten, einschließlich Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung (orange), Duellen um Medaillen (Zeit grün) und noch nicht feststehenden Paarungen (grau).