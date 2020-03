Digital Deepfakes kosten Versicherungen Milliarden: Traue keiner Person, die dir nicht gegenüber steht

Früher hieß es, was man nicht mit eigenen Augen sieht, glaubt man nicht. Heute ist es angebracht auch das anzuzweifeln, was man im Video sieht oder am Telefon hört. Denn sogenannte Deepfakes können jede beliebige Person alles tun und sagen lassen. Und das so überzeugend, dass Versicherungen Schäden in Milliardenhöhe ausgleichen müssen.